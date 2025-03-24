Hamas'tan kınama: 17 yaşındaki Velid Ahmed işkence ve tıbbi ihmal sonucu şehit oldu

Hamas, 17 yaşındaki "idari tutuklu" Velid Ahmed'in İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde hayatını kaybetmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Esirlerimizin maruz kaldığı işkence ve kötü muamele, tüm uluslararası ve insani sözleşmeleri ihlal eden tam teşekküllü bir savaş suçudur ve aşırılıkçı işgal hükümetinin esirleri yavaş infaz yoluyla katletme siyasetini temsil etmektedir." ifadesi kullanıldı. Esirlere yönelik bu ihlaller karşısında Filistin halkının ve direnişin sessiz kalmayacağı vurgulanan açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere "esirlere ve adil Filistin davasına destek olmak için eylemlerini sürdürmeleri" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası insan hakları kurumlarından üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, esirlere yönelik cinayetlere son vermek için İsrail'e baskı yapılması ve acilen harekete geçilmesi istendi.













LİSE SON SINIF ÖĞRENCİSİYDİ





Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli çocuk için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, Filistinli çocuğun Ramallah kentinin Silvad beldesindeki Es-Selam Koleji 12. sınıf öğrencisi olduğu bilgisini verdi. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, Filistinli 17 yaşındaki "idari tutuklu" Velid Ahmed'in İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.





İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği açıklanan ve kimliği bilinen Filistinli sayısı 63'e yükseldi. Bunlardan en az 40'ının Gazze'den olduğu belirtiliyor. İsrail hapishanelerinde 1967'den günümüze 300 Filistinli hayatını kaybetti.







