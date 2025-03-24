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Filistin için tüm camilerde eller semaya açılacak

Filistin için tüm camilerde eller semaya açılacak

14:0324/03/2025, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığı, Filistin için teravih ve sabah namazlarında tüm camilerde dua edileceğini açıkladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, içerisinde bulunduğumuz mübarek günler vesilesiyle, Gazze'de ve diğer mazlum beldelerde katledilen masumların ruhlarının şad olması, yaralananların şifa bulması ümidiyle teravih ve sabah namazları sonrası tüm camilerde dua edilecek."
ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, Kadir Gecesi'nde tüm camilerin de sabah namazına kadar açık olacağı kaydedildi.




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#Diyanet Sen

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