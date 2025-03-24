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İsrail yine saldırdı: Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail yine saldırdı: Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

13:5424/03/2025, Pazartesi
AA
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilmişti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait birlikler, Avarta kontrol noktasından girerek Balata Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, El-Medaris ve Es-Suk caddesinde konuşlandı.


Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilmişti.


Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı; 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.




#BALATA
#batı şeria
#israil
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