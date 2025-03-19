Haaretz: Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen Hamas değil İsrail'dir

İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze'de ateşkesi ve Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin geri dönüşünü engelleyenin Hamas değil, İsrail olduğunu savundu.





Gazetenin bugünkü başyazısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, büyük bir çaba gösteren Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'i hükümete döndürmenin bedelini ödediğini kaydetti.





Netanyahu için İsrailli esirlerin geri dönmesinin Ben-Gvir'in hükümete dönmesi kadar önemli olmadığını aktaran gazete, İsrail'in saldırılarının, esirlerin eve dönmesini imkansız hale getirdiğini belirtti.





İsrail anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmedi

Gazete, Netanyahu'nun ofisinin saldırı kararını, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve arabulucuların önerilerini geri çevirmesi sebebiyle aldığı iddiasını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ancak bunun bir yalan olduğu açık ve net bir şekilde dile getirilmelidir. Anlaşmayı ihlal eden Hamas değil İsrail'di. Anlaşmanın uygulamaya girmesinin 16. gününde iki tarafın, kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla sona ermesi beklenen ikinci aşamayı görüşmeye başlaması gerekiyordu. İsrail bunu reddetti. İsrail ayrıca ateşkesin 42. ve 50. günleri arasında Philadelphi Koridoru'ndan çekilme sözünü de tutmadı."





İnsani yardımların Gazze Şeridi'ne girişi konusunda da anlaşmanın ihlal edildiğini belirten gazete, anlaşmadaki ikinci aşama müzakereleri devam ettiği sürece Gazze'ye yardım girişinin sürdürüleceğine yönelik maddeye karşın İsrail'in insani yardım girişini ve elektrik akışını durdurduğunu hatırlattı.





"Yanıltıcı bir manipülasyon"

Yazıda, Hamas'ın Witkoff'tan aldığı tekliflerin İsrail'in anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan teklifler olduğuna dikkat çekilerek Hamas'ın Witkoff'un önerilerini reddetmesini gerekçe göstermenin "yanıltıcı bir manipülasyon" olduğu vurgulandı.





"Esirlerin geri dönmesini ve Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen Hamas değil İsrail'dir" ifadelerine yer veren Haaretz, Netanyahu'nun hükümetini kurtarmak için İsrailli esirlerden vazgeçtiğini savundu.





Gazete, İsraillileri Netanyahu karşıtı protestolara katılmaya çağırdı.





Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.





İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.





İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.





İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.





Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.





Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.





İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.



