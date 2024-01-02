Dünya sallanıyor: Fas'ta şiddetli deprem

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün açıklamasına göre, sabah saatlerinde gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Enstitü Başkanı Nasır Cabur, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bugünkü 5.1 büyüklüğündeki depremin, 8 Eylül'de El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.