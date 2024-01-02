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Dünya sallanıyor: Fas'ta şiddetli deprem

Fas'ın kuzeyinde yer alan Azilal bölgesinde, bugün 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, sabah saatlerinde kaydedilen depremin ardından şu ana kadar can veya mal kaybına dair bir rapor gelmedi.

17:15 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 17:18 - 2/01/2024 Salı
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Fas'ın kuzeyindeki Azilal bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün açıklamasına göre, sabah saatlerinde gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Enstitü Başkanı Nasır Cabur, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bugünkü 5.1 büyüklüğündeki depremin, 8 Eylül'de El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.


8 Eylül'deki depremde Fas genelinde çok sayıda kayıp yaşanmıştı, özellikle Azilal bölgesi büyük zarar görmüştü.




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