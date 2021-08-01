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Dünya yanıyor

Türkiye’de yangın felaketi yürekleri dağlarken, gezegenin dört bir köşesinde ormanlar alevlere teslim oldu. ABD’den Yunanistan’a, İtalya’dan Kanada’ya, birçok ülkede milyonlarca hektar ormanlık alan yanarak kül oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya’nın birçok ülkesinde ormanlar alevlere teslim
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Türkiye tarihin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ederken, dünyanın pek çok bölgesinde de durum benzer şekilde seyrediyor. Temmuz ayının başından bu yana ABD’nin Kaliforniya eyaleti, Rusya’nın Sibirya bölgesi, İspanya, İtalya ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülke, yüksek sıcaklıklar sonrası çıkan orman yangınlarını söndürebilmek için acil durum ilan etmiş durumda.

SARDİNYA BÖLGESİ - İTALYA

İtalya’nın özellikle güney bölgeleri, irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu. Yerel basına yansıyan haberlerde, Sicilya ve Sardinya bölgesinin farklı noktalarında çıkan yangınlar neticesinde binlerce hektar arazinin kül olduğu açıklandı. Oristano vilayeti kırsalında 24 Temmuz’da çıkan yangında 20 bin hektar arazi yandı, 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla mücadele için çabaları yetersiz kalan İtalya, AB ülkelerinden yangın söndürme uçağı, ekipman ve destek talep etmişti.

ABD VE KANADA

ABD’deki Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezi’nin 29 Temmuz itibarıyla verdiği bilgilere göre, 82 büyük yangında, 13 eyalette 1,7 milyon dönümlük alan yandı. Ayrıca Idaho, Alaska ve Minnesota eyaletlerinde yeni büyük yangınlar bildirildi. Kanada’da da 2021 içerisinde 4 bin 500’den fazla yangın çıktı. Bu rakam, ülkenin 10 yıllık ortalamasından yaklaşık 1000 kat fazla olarak kaydedildi. Bu yıl içerisinde 2 bin 150 hektar arazi yandı.

ATİNA-YUNANİSTAN

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesi’ne bağlı Stamata’daki ormanlık alanda, 27 Temmuz’da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine Galini köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede bazı yollar trafiğe kapatıldı. Dionisos Belediyesi yetkilileri, bölgede durumun çok vahim olduğunu, buna rağmen yangının şimdilik kontrol altına alındığını açıkladı.

YAKUTİSTAN-RUSYA

Rusya’nın Yakutistan bölgesinde temmuz ayında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar bölgede 1,3 milyon hektar ormanlık arazinin küle döndüğü açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, devam eden 144 ayrı bölgedeki yangınları söndürmek için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi ve acil durum ilan etti.

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