Dünya Dünyanın en derin batığı keşfedildi
AVRUPA

Dünyanın en derin batığı keşfedildi

Derin dalış yapan bir denizaltıya sahip olan Okyanus kaşifi Victor Vescovo şimdiye kadar en derin gemi enkazının bulunduğunu duyurdu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD donanmasına ait olan ‘Sammy B’ destroyeri okyanus seviyesinin yaklaşık yaklaşık yedi kilometre altında keşfedildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın en derin batığı keşfedildi
Dünyanın en derin gemi enkazı

ABD donanmasına ait olan USS Samuel B Roberts, 1944'te Filipin Denizi'ndeki Samar Açıklarında muharebe sırasında battı ve okyanus seviyesinin yaklaşık yedi kilometre altında batık halde duruyor.

Dünyanın beş okyanusundaki en derin noktaları ziyaret eden ilk kişi olan Victor Vescovo BBC'ye verdiği röportajda batık hakkında şunları söyledi: "Bu gemilerin enkazlarının savaşların son tanıkları olduğunu söylemeyi seviyoruz."

Vescovo'nun keşif gezisini organize eden ve yöneten Kelvin Murray, "Henüz bulunamayan iki Amerikan gemisi daha var. Batmış olabilecekleri yerle ilgili tarihi kayıtlarımız var ama bu samanlıkta iğne aramak gibi araştırmalarımızı daha da çok arttıracağız." ifadelerini kullandı.

İsveç'te 800 yıllık batık gemi bulundu
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İsveç'te 800 yıllık batık gemi bulundu
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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 106 yıl önce batan yabancı savaş gemilerinin envanterinin oluşturulmasıyla ortaya çıkacak 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı', dalış turizmine açılacak. Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz zırhlısı ‘HMS Majestic'in de içinde olduğu 14 farklı dalış noktasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK ve farklı kamu kurum kuruluşlarının katkılarıyla dalış turizmine açılması planlanıyor.
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Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşacak. Seddülbahir ve kemikli burnu arasındaki 150 kilometrelik alan ile Çanakkale Boğazı'ndaki batık savaş gemilerinin envanterinin çıkarılması sürüyor.
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütülen Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, The New York Times gazetesine konu oldu. Dün gazetede yayınlanan haberde, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı hakkında bilgi verildi.
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106 yıllık batıklar turizme açılacak: The New York Times'a haber oldu
Çanakkale Savaşı'ndan kalma 106 yıllık batık gemiler, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı adıyla dalış turizmine açılacak. İlk batık, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic' zırhlısı olacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir "14 ayrı dalış noktası var ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren bir destinasyon oluştu" dedi. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, Amerikan gazetesi The New York Times'a konu oldu.

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