Dünyanın en derin batığı keşfedildi

Derin dalış yapan bir denizaltıya sahip olan Okyanus kaşifi Victor Vescovo şimdiye kadar en derin gemi enkazının bulunduğunu duyurdu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD donanmasına ait olan ‘Sammy B’ destroyeri okyanus seviyesinin yaklaşık yaklaşık yedi kilometre altında keşfedildi.
ABD donanmasına ait olan USS Samuel B Roberts, 1944'te Filipin Denizi'ndeki Samar Açıklarında muharebe sırasında battı ve okyanus seviyesinin yaklaşık yedi kilometre altında batık halde duruyor.
Dünyanın beş okyanusundaki en derin noktaları ziyaret eden ilk kişi olan Victor Vescovo BBC'ye verdiği röportajda batık hakkında şunları söyledi: "Bu gemilerin enkazlarının savaşların son tanıkları olduğunu söylemeyi seviyoruz."
Vescovo'nun keşif gezisini organize eden ve yöneten Kelvin Murray, "Henüz bulunamayan iki Amerikan gemisi daha var. Batmış olabilecekleri yerle ilgili tarihi kayıtlarımız var ama bu samanlıkta iğne aramak gibi araştırmalarımızı daha da çok arttıracağız." ifadelerini kullandı.