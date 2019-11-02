Dünya Dünyanın güç haritası değişiyor
AMERİKA

Dünyanın güç haritası değişiyor

Rusya ve Çin, Arktik bölgesinde buzulların erimesiyle ABD’nin küresel suyolları üzerindeki hâkimiyetini kırmaya çalışıyor. Rusya’nın batısından yola çıkan iki petrol tankeri Arktik üzerinden Çin’e ulaştı. Rota ve taşınan petrol ABD’ye verilen bir mesaj niteliği taşıyor. Rotayla ABD donanmasının kontrol ettiği suyolları da bypass edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baltica
Baltica

Arktik bölgesinde buzulların hızla erimesiyle açılan suyollarının, küresel ticareti ve jeopolitik statükoyu derinden etkileyecek sonuçlar oluşturacağına yönelik işaretler gelmeye devam ediyor. Amerikan Bloomberg internet haber sitesinin yayınına göre, Rusya ham petrol ticaretini Arktik bölgesi üzerinden taşımaya hergeçen gün daha fazla ağırlık vermeye başladı. Son olarak biri 1,5 milyon ton ham petrol taşıyan iki petrol tankeri, Rusya'nın batısındaki Primorsk limanından yola çıktı ve Artktik okyanusunu kullanarak Çin'e ulaştı. Rusya ve Çin arasında yapılan seferde taşınan malın petrol olması, "iki ülkeden ABD'ye ortak mesaj" değerlendirmesine neden oldu. Arktik bölgesinde Kuzey Denizi güzergahı kullanılarak yapılan taşımacılığın 2018 yılında iki kat arttığı belirtildi.

DÜŞÜK MALİYET, HIZLI TESLİMAT

1979'dan beri buzul tabakasının yüzde 40'ını kaybeden Arktik bölgesinde açılan yeni suyolları, buradan yapılacak deniz taşımacılığının da hızla artmasına sebep oluyor. Geçen yıl Rusya'nın kuzeyinden taşınan başta petrol ve doğal gaz olmak üzere mal ve eşyaların miktarının 20 milyon tonu bulduğu belirtiliyor. Yine yeni suyolunun kullanılmasının daha düşük yakıt maliyeti ve daha hızlı teslimatı da beraberinde getireceği haberde bildiriliyor.

KESTİRME YOL

Mevcut şartlarda iki tankerin, Süveyş kanalı yoluyla ya da Afrika çevresinden dolaşıp Asya kıtasına ulaşması gerekiyordu. Bu rotaların en az 50 günden fazla sürdüğü ve kimi zaman rota şartlarına uygun süper tankerlerle petrolün aktarılması gerektiği belirtiliyor. Artktik bölgesi kullanıldığında ise süre 30 güne kadar düşebiliyor.

ABD'YE BYPASS

Arktik suyolunun kullanımı, aynı zamanda ABD donanması tarafından kontrol altında tutulan suyollarının da bypass edilmesi anlamına gelecek. Cebelitarık, Süveyş Kanalı, Kızıl Deniz, Babül Mendep ve Güney Çin Denizi gibi suyolları, küresel ticaret ve enerji piyasasını kontrol altında tutmayı hedefleyen ABD'nin savaş gemileri ve askeri üslerinin denetimde bulunuyor. Yeni rota sonucu daha önce, yine ABD kontrolündeki, Kanada'ya ait Kuzeybatı geçidinden (Northwestern Passage) sağlanan, Atlantik-Pasifik geçişine de alternatif ortaya çıktı.

VENTA MAERSK YOLU AÇTI

  • Geçen yıl Ekim ayında Venta Maersk adlı kargo gemisi, küresel dengeleri değiştirecek bir seyir izlemişti. Doğu Asya'daki Vladivostok limanından kalkan gemi, 37 gün sonra Rusya'nın St. Petersburg şehrine ulaşmıştı. Kargo gemisi bu yolla mevcut rotalara göre 8 bin kilometre daha az yol yapmıştı. Yetkililer seferin, Rusya'yla eşgüdüm sağlanarak yapıldığını belirtmişti.

Türk bayrağını bilimle dalgalandırdık
HAYAT
Türk bayrağını bilimle dalgalandırdık
ABDden yeni terör koridoru

ABD'den yeni terör koridoru

ABD ​petrol bahanesiyle yeni bir terör koridoru hayal ediyor.
Öldürmeyi iyi bilirsiniz

Öldürmeyi iyi bilirsiniz

​ABD'nin kısa tarihi katliamlar ve soykırımlarla dolu.
500 kişiyi daha attı

500 kişiyi daha attı

​CHP'deki işçi kıyımı geleneğine Adana da katıldı.
Borcu kapat<br>yeni proje üret

Borcu kapat
yeni proje üret

​Erdoğan'dan AK Partili başkanlara talimat geldi.
NSO<br>skandalı büyüyor

NSO
skandalı büyüyor

​İsrail Whatsapp ile 20 ülkeyi izlemiş.
DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ'lı terörist ​örgütün kirli yüzünü ortaya koydu.

60 yıl da<br>olsa buradayız

60 yıl da
olsa buradayız

​Diyarbakır'daki evlat nöbeti 2 aydır sürüyor.
Vekili rehin alacaklardı

Vekili rehin alacaklardı

​İki DHKP-C'li için 39 yıl hapis cezası istendi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Selam sana oğlum

Selam sana oğlum

Şehit İsmail Sarıcan memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Dünyanın güç haritası değişiyor

Dünyanın güç haritası değişiyor

Suyollarında ABD hakimiyetini bitirecekler.
Rumlar hızla silahlanıyor

Rumlar hızla silahlanıyor

​Rumlar iki modern devriye gemisi için Fransızlarla görüşüyor.
İran Van’da kamyonet üretecek

İran Van’da kamyonet üretecek

​İran'ın otomotiv devi Khodro Company Van'da fabrika kuracak.
Fitch Türkiye <br>kararını açıkladı

Fitch Türkiye
kararını açıkladı

7 ​yıl sonra Türkiye'nin notunda iyileştirmeye gitti.
Beyaz Saray <br>azle karşı hazır

Beyaz Saray
azle karşı hazır

​Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.