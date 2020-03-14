Dünya Dünyanın konuştuğu tokalaşma sonrası Bolsonarodan koronavirüs açıklaması
KORONAVİRÜS

Dünyanın konuştuğu tokalaşma sonrası Bolsonaro'dan 'koronavirüs' açıklaması

Brezilya basınında kendisinde koronavirüs bulunduğu haberleri çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro,, yaptığı yazılı açıklamada testin negatif çıktığını duyurdu. Bolsonaro ile yemeğe katılıp el sıkışan ABD Başkanı Donald Trump ise dün basına yaptığı açıklamada kendisinde hiçbir belirti olmadığını söylemişti.

Haber Merkezi DHA
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs taşımadığını açıkladı.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs taşımadığını açıkladı.

Geçen hafta Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve beraberinde bulunan resmi heyetle yemek yiyen ABD Başkanı Donald Trump dün basın açıklamasında sorulan soru üzerine kendisinde ve Başkan Bolsonaro’da koronavirüs olmadığını söyledi. Bahsi geçen yemek ve toplantılar sonrasında Brezilya heyetinde bulunan İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten ve Brezilyalı diplomat Nestor Forster’ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri'nin koronavirüs taşıdığı tespit edildi: Geçen hafta Trump'la görüşmüştü
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri'nin koronavirüs taşıdığı tespit edildi: Geçen hafta Trump'la görüşmüştü
  • Aynı heyetle görüşme yapan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez’de de koronavirüs tespit edilmesinin ardından Brezilya basınında Devlet Başkanı Bolsanaro’nun da koronavirüs olduğuna dair haberler yapıldı. Cuma günü kişisel sosyal medya hesabından kısa açıklama yapan Başkan Bolsonaro koronavirüs olmadığını belirtti.

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Trump: Bir terslik yok

Dün basın açıklaması yapan ABD Başkanı Trump ise basından kendisine yöneltilen konuyla alakalı soruya kendisinde belirti olmadığını ifade etti. Başkan Trump “Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile harika bir toplantı yaptık. Harika bir adam. Brezilya için harika işler yaptı. Bildiğiniz gibi bu sabah test sonucu negatif çıktı, bir terslik olmadığı anlamına geliyor. Çünkü kendisiyle yemek yedik, uzun süre birlikte oturmuştuk” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: Türkiye'de ilk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçiliyor
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: Türkiye'de ilk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sona erdi. Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin masaya yatırıldığı ve 5 saat süren toplantıda Türkiye'de eğitime ara verilmesi kararı çıktı. İlk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil edilecek. 24 Mart'tan sonra uzaktan eğitime geçilecek. Üniversiteler de 16 Mart itibari ile 3 hafta tatil edildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan kararla ara tatilin bir hafta öne alındığını kaydederek, "23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edileceğini bildiren Kalın, "Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak" dedi. Kalın, spor müsabakaların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını da duyurdu.
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Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu yiyen Yozgatlı iddiaları yalan çıktı

Yozgat'ta bir kişinin koronavirüsten korunmak için arap sabununu yoğurda katarak yiyen ve hastahaneye kaldırılarak tedavi edilen iddiaları yalan çıktı. Haberde hasta, hastahane ve doktor isimlerinin gizlenmesi üzerine Yozgat'ta yetkililer bu tür bir vakanın olmadığını bildirdi.
Türkiye'deki tüm üniversiteler koronavirüs nedeniyle 3 hafta tatil edildi
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Türkiye'deki tüm üniversiteler koronavirüs nedeniyle 3 hafta tatil edildi

Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren kritik toplantının ardından açıklama yapıldı. Koronavirüsten korunma amaçlı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği duyuruldu. YÖK, bunun üzerine yaptığı açıklamada, idari ve akademik personele tatil olmadığını belirtti.

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