Dünyanın sessizliği Gazze'yi öldürüyor

Terör devleti İsrail 19 aydır sürdürdüğü katliam ve etnik temizlik politikasına 18 Mart sonrası hız verdi. Dünyanın ilk aylarda güçlü tepkisini yerini sessizliğe bırakmasını fırsat bilen işgalci güç, bir taraftan Gazze'yi işgal politikasıyla toplama kamplarına dönüştürürken, diğer taraftan acımasız bir ablukayla 2,3 milyon Filistinli'yi açlık ve hastalıktan ölümle karşı karşıya bırakıyor. Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Hukuk Departmanı Müdiresi Lima Bustami, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri uluslararası toplumun sessizliğinde Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ettiğini belirtti.





ÜST SEVİYEYE ULAŞTI

Bustami, İsrail'in Gazze'deki katliam projesinde "üst seviyeye ulaştığını" ifade etti. Bustami, "İsrail'in 19 aydır süren soykırımında geldiği nokta, Filistinlilerin toplu sürgününe devam etmek. Amaç, göçü hayatta kalabilmenin tek yolu haline getirmek" dedi. İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik "toplu sürgün" politikası izlediğini vurgulayan Bustami, "uluslararası toplumun sessizliğini kullandığına" dikkati çekti.

AMAÇ BÖLGEYİ TERKE ZORLAMAK

Bustami, Gazze'de yaklaşık 2 milyon 300 bin Filistinlinin İsrail'in saldırıları sebebiyle "tam anlamıyla yıkım ve boğucu ablukanın ortasında" yaşam mücadelesi verdiğine işaret ederek, İsrail'in bu ortamı Gazze'deki Filistinlilerin bölgeyi terk etmesi için baskı aracı olarak kullandığını sözlerine ekledi.





PAZAR YERİNİ BOMBALADI

Öte yandan İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında, 6'sı aynı aileden 31 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusunun evlerini bombalaması sebebiyle anne, baba ve dört çocuktan oluşan 6 kişilik aile yaşamını yitirdi. Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat'a bağlı es-Sevariha bölgesinde de İsrail ordusunun Faracullah ailesine ait yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kiyzan en-Neccar bölgesinde Neccar ailesine ait evi hedef alması sonucu bir adam ve eşi öldü. Kentin el-Attar bölgesinde de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalanması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin merkezinde İsrail ordusunun pazar yeri içindeki polis noktasını bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.



