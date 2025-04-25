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Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

17:0525/04/2025, Cuma
IHA
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Deprem nedeniyle bazı binalarda zarar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığı açıklandı.
Deprem nedeniyle bazı binalarda zarar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada, depremin yerin 23 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı. Depremde bazı binalarda hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.


2013'teki depremde 14 kişi ölmüştü


2013'te Peru'nun kuzeyinde ve Ekvador'un güneyinde hissedilen depremde en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca evde hasar meydana gelmişti.


Ekvador'da 1979 yılından sonra kaydedilen en şiddetli deprem olan 2016 yılındaki 7,8 büyüklüğündeki depremde 77 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.




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