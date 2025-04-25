Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada, depremin yerin 23 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı. Depremde bazı binalarda hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.