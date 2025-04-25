Pakistan'dan Hindistan'a karşılık uyarısı: 'Sorun çıkarsa cevabını veririz'

Trump'a çağrıda bulunan Asıf, "Eğer dünyadaki güçler müdahale edebilir ve bu duruma aklıselim bir bakış sunulabilirse, bu iyi olabilir.

Aksi takdirde, eğer Hindistan tarafından bir sorun çıkarma girişimi olursa, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz."