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Bakan Güler Pakistan Başbakanı Şerif'i karşıladı

Bakan Güler Pakistan Başbakanı Şerif'i karşıladı

17:2922/04/2025, Salı
DHA
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Bakan Güler, Pakistan Başbakanı'nı havalimanında karşıladı.
Bakan Güler, Pakistan Başbakanı'nı havalimanında karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı." denildi.


#Milli Savunma Bakanlığı
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#Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
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