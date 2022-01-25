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El Salvador Başkanı Bukele'den Türkiye paylaşımı: Güzel insanların güzel ülkesi

Dedeleri Osmanlı hakimiyetindeki Filistin’den Orta Amerika’ya göç eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir videoyu yine Türkçe bir mesajla paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Salvador Başkanı Bukeleden Türkiye paylaşımı: Güzel insanların güzel ülkesi
​El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele - Cumhurbaşkanı Erdoğan

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, geçen haftaki Türkiye ziyaretinden görüntüler paylaştı. Ziyareti sırasındaki Twitter paylaşımlarındaki gibi bu kez de Türkçe yazan Bukele, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadelerini kullandı.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele'den esprili bir Türkçe paylaşım daha
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El Salvador Başkanı Nayib Bukele'den esprili bir Türkçe paylaşım daha

El Salvador'un genç lideri Nayib Bukele kimdir?

Osmanlı pasaportuyla Kudüs'ten El Salvador'a uzanan geçmiş

Nayib Armando Bukele Ortez, 24 Temmuz 1981’de San Salvador’da doğdu.

Farklı ülke ve dini inanışların yer aldığı bir soydan geldi.

Genç devlet başkanının baba tarafından dedesi ve babaannesi, Osmanlı pasaportuyla Kudüs ve Beytüllahim'den El Salvador'a göçen Hıristiyan Filistinliler.

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Anne tarafından dedesi ise Ortodoks Hıristiyanlık mezhebinden bir Yunan iken, anneannesi de Katolik inancına mensuptu.

40 yaşındaki Bukele'nin babası Armando Bukele Kattán ise tekstil, eczacılık ve medya alanında önemli yatırımlar yapan, üniversitede doktora derecesine sahip bir iş insanıydı.

Sonradan İslam dinine geçip imam olan Armando, 1992'de El Salvador'daki ilk camiyi kurmuştu.

2015'te vefat eden Bukele'nin babası, ülkedeki Müslüman toplumda tanınan figürlerden biri olmuştu.

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