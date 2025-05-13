Elektrikli otomobillerin fiyatları artacak mı? ABD teşvikleri kaldırıyor

Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi'nde görüşülecek olan teklif, 7.500 dolarlık yeni araç vergi kredisini ve 4.000 dolarlık kullanılmış araç kredisini 31 Aralık'ta yürürlükten kaldıracak, ancak henüz 200.000 elektrikli araç satmamış olan otomobil üreticileri için yeni araç kredisini bir yıl daha devam ettirecek.