Elinizi taşın altına koyun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi” konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı’nın açılışında konuştu.

Şentop, son toplantıdan bu yana Türkiye’nin, DEAŞ, El Kaide, HTŞ, PKK/YPG ve FETÖ başta olmak üzere birden fazla terör örgütüyle eş zamanlı mücadele etmeyi sürdürdüğünü hatırlatarak, Barış Pınarı Harekatı’nın başlatılma gerekçelerini anlattı. PKK’nın merkezinin, Suriye’nin kuzeyine kaydığını ve burada PYD/YPG adı altında Türkiye’nin yanı sıra Suriye’nin toprak bütünlüğü bakımından da ciddi tehdit oluşturduğunu anlatan Şentop, “Suriye’den kaynaklanan ve sınırlarımızı hedef alan terör tehdidi henüz sona ermemiştir” diye konuştu.

HEDEF TERÖRİSTLER

Şentop, son 2 yıldır, Türkiye’nin özellikle Fırat Nehri’nin doğusundan, PKK terör örgütünün Suriye ayağı olan PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen 100’ün üzerinde düşmanca eyleme maruz kaldığını kaydederek, şunları söyledi: “Sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu sayede Suriyelileri bölgedeki teröristlerin baskısından ve zulmünden kurtarmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nı başlattık. Bu harekatın planlama ve uygulama süreçlerinde de yalnızca terör unsurları ve onların saklandığı sığınaklar, barınaklar ile mevziler hedef alınmaktadır.”

Yabancı terörist savaşçıların durumuna değinen Şentop, “DEAŞ ve PKK’ya katılmış olan yabancı terörist savaşçılar hususu hepimiz için ciddi bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler, ellerini taşın altına koymalı, vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidirler” dedi.

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