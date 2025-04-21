Elon Musk'ı görevden al

ABD’de Başkan Donald Trump’ın politikalarını gösteriler aracılığıyla da eleştirenlerin sayısı büyüyor. Geçen günlerde protesto düzenleyen Trump karşıtı insanlar bu hafta da ülkenin farklı şehirlerinde toplandı. Beyaz Saray'ın önünde "Güç işçilerin olmalı", "Monarşiye hayır" ve "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı dövizler taşıyan protestocular yer aldı. Protestocular Trump'ın politikalarını eleştirirken, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki isim Elon Musk'ın ise görevden alınmasını istedi.

Eyleme katılan bazı protestocular, Başkan Trump yönetiminin sınır dışı ettiği ya da sınır dışı etmeye çalıştığı göçmenlere destek sloganlar atarken aynı zamanda işten atılan federal çalışanlarla ve Trump'ın bütçesini kesmekle tehdit ettiği üniversitelerle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen yürüyüşte bir protestocunun ifadelerini aktardı. Haberde, şu ifadelere yer verildi: "Trump ve yönetimi Amerika'nın sınır dışı etme makinesinin kullanımını genişletirken, biz de komşularımızı savunmak için ağlar kuracak ve direniş sistemleri geliştireceğiz." Diğer protestocular ise Filistin bayrakları sallayıp Filistin kefiyesi takarak "Özgür Filistin" sloganları attı ve Gazze'ye yönelik İsrail savaşında öldürülen Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını gösterdi. Protestoya katılanların bir kısmının da Ukrayna'ya desteklerini ifade eden ve Washington'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşa karşı daha kararlı olmaya çağıran dövizler taşıdığı görüldü.