Elon Musk'ın ailesi büyüyor: 14. kez baba olduğunu böyle duyurdu

Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olarak tanınan, son dönemde de ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği destekle oldukça konuşulan Elon Musk, tekrar baba oldu.





Bundan iki hafta önce, çocuk kitapları yazarı ve bir sosyal medya ünlüsü olarak tanınan Ashley St. Clair, Elon Musk'tan bir çocuk doğurduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından bütün dünya Elon Musk'ın kaç tane çocuğu olduğunu hesaplamaya çalışırken iş insanından bir bebek haberi daha geldi.





Kısaca özetlemek gerekirse 13'üncü çocuğunun doğumunun duyurulmasından iki hafta sonra Musk'ın aslında 14'üncü bebeğine de kavuştuğu ortaya çıktı.

Mutlu haberi, Elon Musk'ın üç çocuğunun annesi ve aynı zamanda şirketinin üst düzey yöneticilerinden biri olan Shivon Zilis sosyal medya üzerinden duyurdu.

Musk'ın sahibi olduğu X ya da eski adıyla Twitter'dan paylaştığı mesajda Zilis bir erkek evlatları daha olduğunu açıkladı.





"Elon ile konuştuk ve güzel Arcadia'nın doğum günü ışığında harika ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus hakkında doğrudan paylaşım yapmanın daha iyi olacağını düşündük. Onu çok seviyorum" mesajıyla Musk'ın toplam çocuk sayısının 14'e çıktığını bütün dünyaya ilan etti.





Elon Musk, Shivon Zilis'in bu paylaşımına bir kalp emojisiyle karşılık verdi.





Zillis, bu yeni bebeklerinin ne zaman dünyaya geldiğini net olarak açıklamadı.





Çifte yakın bir kaynağın People dergisine söylediğine göre Elon Musk, Shivon Zillis'i gerçekten seviyor.

İkilinin Strider ve Azure adını verdiği biri erkek diğeri kız ikizleri, 2021 yılında dünyaya gözlerini açtı. Ardından dünyaya duyurmadan bir kız çocuk sahibi daha oldukları ortaya çıktı. Geçen yıl 28 Şubat'ta dünyaya gelen bu kız bebeğe Arcadia adı verildi. Minik bebek dün 1 yaşına girdi.





Shivon Zilis, küçük kızının ilk doğum gününde Musk ile dördüncü bebeklerinin de doğduğunu açıkladı.







