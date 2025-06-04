Elon Musk, sosyal medyada Trump destekli yasa tasarısını hedef aldı. “Gerçekten utanç verici” dediği tasarıyı, ülke ekonomisi için felaket olarak nitelendirdi.
ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi siyaset arenası ısınırken, teknoloji milyarderi Elon Musk'tan Donald Trump'a yönelik zehir zemberek ifadeler geldi. Musk, Trump’ın başkanlık dönemindeki bazı kararlarına ve kişisel davranışlarına tepki göstererek,
"Gerçekten utanç verici ve iğrenç bir rezaletti"
ifadesini kullandı. Trump’ın Beyaz Saray'daki görev süresini hedef alan Musk, Başkanın hem yönetim tarzını hem de söylemlerini eleştiri bombardımanına tuttu.
'Buna katlanamıyorum'
'Buna katlanamıyorum'
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
“Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akıl almaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Bu yasa, zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını dayanılmaz düzeyde sürdürülemez bir borç yükünün altına sokacak”
ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray’da kimin sözü geçiyordu?
Beyaz Saray’da kimin sözü geçiyordu?
Musk, Trump’ın başkanlığı döneminde “ülkeyi perde arkasındaki isimlerin yönettiğini” öne sürdü. Başkanın etkisiz kaldığını ima eden Musk,
"Aslında ülkeyi Jared Kushner ve diğer danışmanlar yönetiyordu"
dedi. Cumhuriyetçi Parti'nin desteklediği Trump'a mesafeli duruşunu sürdüren Musk, bu açıklamalarıyla seçim sürecindeki tarafsızlığını bir kez daha vurguladı. Musk’ın sözleri, ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, seçim atmosferine yeni bir gerilim hattı daha eklendi.
Neden ayrılmıştı?
Neden ayrılmıştı?
Elon Musk, Trump yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanlığı görevinden, yönetim politikalarındaki ciddi anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldı. Musk, Trump’ın bazı ekonomik kararlarını ve yasa tasarılarını
“sorumsuzca harcamalar”
olarak değerlendirirken, bu politikaların ülke için tehlike oluşturduğunu düşündü. Özellikle Trump’ın desteklediği büyük vergi ve harcama paketlerini eleştirmesi, Musk’ın yönetimde etkili olamadığını ve değer yargılarının örtüşmediğini göstermesi nedeniyle görevinden çekilmesine yol açtı. Bu ayrılık, Musk’ın siyasi duruşunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.
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