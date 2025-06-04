“Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akıl almaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Bu yasa, zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını dayanılmaz düzeyde sürdürülemez bir borç yükünün altına sokacak”