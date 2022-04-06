​Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Ukrayna savaş suçu işlemiştir

Rus donanmasının Kardeniz açıklarından Odessa Limanına çıkartma yapmasını engellemek için döşene mayınların bir kısmı çıpalarından koparak serseri mayın haline gelmişti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayını geçmişken Karadeniz açıklarında bırakılan mayınlar Türkiye için risk oluşturmaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, mayınlar üzerine yaptığı açıklamada ''Türk uzmanlar tarafından 2 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, fırtına sonucu çıpalarından kurtulan Ukrayna’ya ait mayınların hala Karadeniz’de sürüklenme riski bulunmaktadır'' ifadelerini kullandı. Rusya makamları yaptıkları açıklamada Karadeniz açıklarında 420 mayının olduğunun altını çizdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise 26-28 Mart’ta Türkiye ve Romanya’da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne kayıtlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi. Ayrıca “Sürüklenen mayınların kullanımı ve bunların öngörülemeyen sonuçlarının sorumluluğu yalnızca Rusya Federasyonu ve donanmasına aittir.” ifadelerine yer verildi.

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Karadeniz açıklarında risk oluşturan serseri mayınların ne derece tehlikeli olduğunu ve uluslararası sistemde bu durumun suç olup olmadığını müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Yeni Şafak için cevapladı.

''Mayınların fırtınada kopması mantıklı değil''

18 Mart da bu mayınlar kopmuyor. Bu mayınlar kopmuş olduğu ve dolaşmış olduğu 18 Mart da tespit ediliyor. Bu 420 mayının kaç tanesinin koptuğunu da bilmiyoruz. Kaç tanesi koptu? Hepsi mi koptu? Üç tanesi mi koptu bilmiyoruz. Bu demirli mayınların bu şekilde fırtınada kopması çok mantıklı değil. Yani burada ortada çok ciddi bir suç vardır. Yani bu mayınların normal şartlar altında kopmuş olma ihtimali çok zordur.

''Mayınları serbest bırakmak suçtur''

Bir kere şunu açıklıkla söyleyelim. 1907 Lahey sözleşmesinin 7. protokolünde mayınların ne şekilde kullanılacağı ve bu şekilde kullanılmadığı takdirde bunun bir savaş suçu olacağı açık bir şekilde yazılmıştır. Eğer mayınları envantere kaydetmemişseniz ve bunları serbest bırakmışsanız üstüne üstlük serseri mayın haline dönüştürerek kirletme yapmışsanız bu da bir suçtur. Diğer yandan bu mayınları usulüne uygun döktünüz, demirli mayınları döşediniz çıpalarıyla birlikte bunları döşediniz. eğer bu mayınlar kopma durumu olursa her ihtimale karşı kendi kendilerini etkisiz hale getirme mekanizmaları olmalıdır.

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Mayınları serbest bırakmak suçtur. Kendi kendilerini etkisiz hale getiremeyen mayınları kullanmak suçtur. Tarafsızların ve sivillerin haklarını, canlarını, mallarını gözetmeyen mayınlama yapmak suçtur. Burada Ukrayna savaş suçu işlemiştir.

''En başarılı mayın tedbir filosuna biz sahibiz''

Tedbirde tasarruf olmadan her türlü tedbir alınmalıdır dedik zaten alınıyordur. Halkımız güvensin. Türk Deniz Kuvvetlerinin çok ciddi şekilde imkan kabiliyeti vardır ve son derece profesyoneldir. NATO'da en başarılı mayın karşı tedbirleri filosuna ve personeline biz sahibiz.

Röportajın tamamı Yeni Şafak YouTube kanalında.