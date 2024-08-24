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Dünya

Emmy baskıya boyun eğmedi

Filistinli gazeteci Bisan Owda’nın İsrail saldırılarını anlattığı “Ben Gazze’den Bisan. Ve Hâlâ Hayattayım” belgeseli Siyonist lobinin baskılarına rağmen ABD’deki Emmy Ödülü’ne aday. Ödülün organizatörü NATAS adaylığı iptal etmeyeceğini açıkladı.

04:00 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:34 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bisan Owda
Bisan Owda

ABD'deki Emmy Ödülü'nün organizatörü Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (NATAS), Siyonist bir grubun baskısına karşı koyarak Gazze'de çalışan Filistinli gazeteci Bisan Owda'nın ödüle adaylığını iptal etmeyeceğini açıkladı. NATAS'tan Owda'nın Filistin Halk Kurtuluş Cephesiyle (FHKC) bağlantılı olduğu iddiasıyla diskalifiye edilmesi çağrılarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Owda'nın ödüle adaylığının iptal edilmeyeceği bildirildi. NATAS Başkanı Adam Sharp, akademinin Owda'nın FHKC ile ilişkisine dair hiçbir kanıt bulamadığını belirtti. Gazze'de çalışan 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Bisan Owda, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki yaşamı anlatan "Ben Gazze'den Bisan ve Hala Hayattayım" adlı belgeselinden dolayı Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti. Siyonist, Barış için Yaratıcı Topluluk (CCFP), Owda'nın FHKC'nin etkinliklerine katıldığını ve antisemitik içerik yaydığını iddia etmiş ve NATAS'ı Filistinli gazetecinin ödüle adaylığını iptal etmeye çağırmıştı.


Meta'dan Yeni Şafak'a Gazze sansürü: Instagram Haniye paylaşımımızı kaldırarak erişimi kısıtladı

Gazze'de işlenen soykırıma dair yapılan paylaşımlar siyonizm destekçisi İnstagram ve Facebook'un çatı kuruluşu olan Meta tarafından sansürlenmeye devam ediyor. Yeni Şafak'ın Facebook hesabında paylaşılan Gazze içeriklerini "Topluluk Kuralları İhlali" bahanesiyle kaldırarak kısıtlama getirdi. Instagram tarafında ise 31 Temmuz tarihli şehit İsmail Haniye paylaşımımız 'Topluluk Kuralları İhlali' nedeniyle kaldırdı. Daha öncede Türkiye'nin taleplerine cevap vermeyerek keyfi kaldırmalar yapan Instagram, getirilen kısıtlama ile 8 gün boyunca kapalı kalmıştı. Türkiye'de 58 milyon kullanıcısı olan Instagram, yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyma ve katalog suçlarla ilgili talepleri karşılama sözü vererek yediden erişime açılmıştı.


#Siyonizm
#Gazze
#ABD
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