Emmy baskıya boyun eğmedi

Gazze'de işlenen soykırıma dair yapılan paylaşımlar siyonizm destekçisi İnstagram ve Facebook'un çatı kuruluşu olan Meta tarafından sansürlenmeye devam ediyor. Yeni Şafak'ın Facebook hesabında paylaşılan Gazze içeriklerini "Topluluk Kuralları İhlali" bahanesiyle kaldırarak kısıtlama getirdi. Instagram tarafında ise 31 Temmuz tarihli şehit İsmail Haniye paylaşımımız 'Topluluk Kuralları İhlali' nedeniyle kaldırdı. Daha öncede Türkiye'nin taleplerine cevap vermeyerek keyfi kaldırmalar yapan Instagram, getirilen kısıtlama ile 8 gün boyunca kapalı kalmıştı. Türkiye'de 58 milyon kullanıcısı olan Instagram, yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyma ve katalog suçlarla ilgili talepleri karşılama sözü vererek yediden erişime açılmıştı.