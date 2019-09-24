En sıcak beş yıl

0,2 DERECELİK FARK

BM Genel Sekreteri Guterres, küresel ısınmayı ‘’iklim krizi’’ olarak tanımladı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2015-2019 yılları arasının küresel sıcaklık değerleri açısından tarihteki en sıcak 5 yıllık dönem olduğunu bildirdi. Dünya liderlerinin katılacağı BM İklim Zirvesi öncesi yayınlanan rapora göre, son 5 yıllık dönem 2011-2015 arasındaki döneme göre ortalama 0,2 santigrat derece daha sıcak geçti. Son beş yılın ortalaması, 1850-1900 yıllarını kapsayan dönemden ise 1,1 derece daha yüksek.

BUZULLAR KÜÇÜLDÜ

Rapordaki bir başka çarpıcı veri ise, son 40 yılda Kuzey Kutbu bölgesinde yaz mevsiminde deniz buzuyla kaplı alanın her 10 yılda ortalama yüzde 12 küçüldüğünü ortaya koydu. En fazla küçülme 2015-2019 döneminde gerçekleşti. Diğer yandan en fazla buzul erimesi de bu dönemde kaydedildi. Rapora göre mevcut hedeflerle bile karbondioksit üretimi azalmadı, tam tersine arttı.

BM’DEN UYARI

2018'de 37 milyar ton ile rekor karbondioksit seviyesine ulaşıldığını ortaya koyan rapor, bu seviyenin henüz tahmin edilen tepe noktası olmadığının altını çizdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, devletlerden sera gazı salınımını azaltma hedeflerini yükseltmelerini istedi. Guterres, harekete geçilmezse ''iklim değişikliğinin her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olacağı'' uyarısında bulundu.

ABD zirvede yok

BM İklim Zirvesi açılışında 16 yaşındaki İsviçreli aktivist Greta Thunberg ve diğer bazı genç iklim eylemcileri de konuşma yaptı. Yaklaşık 60 liderin katıldığı iklim zirvesinde, 2017 yılında Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılan ABD ile Brezilya ve Suudi Arabistan yer almadı.





GÜNDEM Cumhurbaşkanı İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı