Dünya Endonezyada 6 büyüklüğünde deprem
AFRİKA

Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Bengkulu eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin tsunamiyi tetikleme potansiyeline sahip olmadığını ve can kaybının yaşanmadığını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Foto/arşiv

Endonezya’nın batısındaki Bengkulu eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS) ülkenin güney Sumatro eyaletindeki Pagar Alam şehrinin 11 kilometre güneyinde ve 59 kilometre derinliğinde yerel saatle 21.31’de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, depremin tsunamiyi tetikleme potansiyeline sahip olmadığını ve can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Depremin büyüklüğü, önce 6.6 olarak belirtildi, ardından USGS tarafından 6 olarak güncellendi.

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