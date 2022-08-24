Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Doktorlar kamuyu seçecek

Sağlıktaki “Beyaz Reform”la ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yurt dışına gidişler azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum. Bugünü de izleyin” dedi. Koca, 85 bin yardımcının alınacağı sağlık sektöründe her polikliniğe bir sekreter verileceğini açıkladı.