Endonezya’da facia: Otobüs ile tanker çarpıştı 16 ölü

23:016/05/2026, Çarşamba
AA
Kaza sonrası bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
Endonezya’nın Sumatra Adası’nda yolcu otobüsü ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Trans-Sumatra Otoyolu’nda meydana gelen kazada alevlerin kısa sürede aracı sardığı bildirildi. Yetkililer, bazı yolcuların araç içinde mahsur kaldığını açıkladı.

The Straits Times'ın haberine göre, adanın güneyindeki North Musi Rawas bölgesinde Trans-Sumatra Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü, karşı yönden gelen yakıt tankeriyle çarpıştı.

Yerel afet müdahale yetkilisi, otobüsün Lubuklinggau kentinden Jambi kentine doğru yol aldığını belirterek, "Şiddetli çarpışma, birçok kurbanın içeride mahsur kalmasına neden olan bir yangına yol açtı." ifadesini kullandı.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yayımlanan görüntülerde, kaza sonrası olay yerinden kalın siyah duman ve alevlerin yükselmesi yer aldı.



