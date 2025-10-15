Enkazda yeni hayat

İki yıldır terör devleti İsrail'in Soykırım uyguladığı ve tek bir canlının dahi yaşamasına izin vermemek için saldırdığı Gazze Şeridi’nde ateşkesle birlikte hayat yeniden canlanıyor. Bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun şehir ve köylerden çekilmesinin ardından Filistinliler yeniden günlük yaşamlarına döndü. Çarşılar ve dükkanlar yeniden açılırken, kentte hayat normale dönmeye başladı.

BOMBA KORKUSU OLMADAN SOKAKTALAR

Gazzelilerin, aylardır süren işgalci gücün saldırıları sonrasında günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kurulan pazarlardan gıda ve giyecek alabilmek için sokaklara çıktığı ve başlarına bomba düşecek korkusu olmadan alışveriş yaptıkları gözlemlendi.

YIKIMIN BOYUTU ÇOK BÜYÜK

Normal hayata dönüş için yapılması gereken çok iş olduğu ise yine bölgeden gelen fotoğraflara yansıyan yıkım görüntülerinden anlaşılıyor. Han Yunus'ta belediye ekipleri sokakları temizlemek için harekete geçse de sürecin aylar alacağı değerlendiriliyor.

70 MİLYAR DOLAR LAZIM

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Filistin'deki Özel Temsilcisi Jaco Cilliers de Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını tahmin ettiğini bildirdi. Gazze'de şoke edici bir yıkımın yaşandığını belirten Cilliers, buna rağmen Gazzelilerin direncinin inanılmaz ve Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etme kararlılıklarının ise çok yüksek olduğunu söyledi. Cilliers, UNDP olarak tüm tarafların Gazze'de varılan ateşkese saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, bunun, Gazze'deki uzun vadeli istikrar ve toparlanma için de önemli olduğunun altını çizdi.







