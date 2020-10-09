Ermenistan'a giden PKK'lı teröristler otobüslerle Süleymaniye'den gitmiş

Ermenistan için savaşan çok sayıda PKK'lı terörist otobüslerle Süleymaniye üzerinden İran’a, oradan da Karabağ'a götürüldü.

Kandil’in talimatıyla Ermenistan’a gönderilen PKK'lı teröristlerin sayılarının yüzlerle ifade edildiği, Azerbaycan’a karşı savaşmak ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirmeyi hedefledikleri belirtildi.

OYNAT 00:58 Azerbaycan istihbaratı Ermenistan saflarındaki PKK'lıların ses kaydını yayınladı: SİHA'lar keskin vuruyor, geldiğime pişmanım Azerbaycan İstihbarat Başkanlığı, Ermenistan saflarında Karabağ'da savaşan terör örgütü PKK mensubu teröristlerin konuşmalarına ilişkin ses kayıtları yayınladı. Kayıtlarda teröristlerden birinin ''Geldiğime pişmanım. Kayıp çok. SİHA'lar keskin vuruyor'' dediği duyuluyor. BiP'te paylaş

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TELSİZ KONUŞMALARI YAYINLANDI

Güvenlik uzmanları ile bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Azerbaycan yetkilileri, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin yanında teröristlerin olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin olduğuna ilişkin tespitler olduğunu açıklayan Azerbaycan yetkilileri, telefon konuşmaları olduğunu da bildirdi. Azerbaycan yetkilileri teröristlerin sivil halka karşı saldırılar gerçekleştirdiği bilgisini de paylaştı. Öte yandan Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi de geçtiğimiz günlerde, Suriye ve Irak’tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ’da Ermenistan adına savaştığını açıkladı. Servis, teröristlerin telsiz konuşmalarına ulaşıldığını açıklayarak, söz konusu ses kayıtlarını da paylaştı.

Teröristler telsiz konuşmalarında Ermenistan tarafında çok sayıda zayiat yaşandığını, Karabağ’da Türk askerlerinin bulunmadığı, Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan SİHA’ların etkili olduğunu anlattıkları belirlendi.

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