Paris’te Ermeniler terör örgütü PKK yandaşları ile Azerbaycan'ı protesto etti
PKK yandaşları ile sokağa inip Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri yaptılar
Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi sonrasında sınır hattında çıkan çatışmalar Fransa’nın başkenti Paris’te protesto edildi. Fransa’da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını protesto ederken gösterilere PKK yandaşlarının katılması da dikkat çekti.