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Dünya PKK yandaşları ile sokağa inip Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri yaptılar
AVRUPA

Paris’te Ermeniler terör örgütü PKK yandaşları ile Azerbaycan'ı protesto etti

PKK yandaşları ile sokağa inip Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri yaptılar

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi sonrasında sınır hattında çıkan çatışmalar Fransa’nın başkenti Paris’te protesto edildi. Fransa’da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını protesto ederken gösterilere PKK yandaşlarının katılması da dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
Paris’te terör örgütü PKK yandaşları ve Ermeniler birlikte gösteri düzenledi.
Paris’te terör örgütü PKK yandaşları ve Ermeniler birlikte gösteri düzenledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeniler ile terör örgütü PKK yandaşları Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri yaptı.

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil

İki grup sık sık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan attı.

Göstericiler uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride Fransız polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı.

  • Öte yandan Azerbaycan Büyükelçiliği binasına "Karabağ Azerbaycandır", "Ermenistan saldırıları dursun" yazılı pankartlar dikkati çekti.

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