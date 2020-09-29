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ANKARA

PKK’yı cepheye sürdüler

Azerbaycan ordusu Fuzuli ve Cebrayil’de Ermenistan ordusunun yanı sıra PKK’lı teröristlere karşı da mücadele veriyor. Bu iki bölge İran üzerinden getirilen, Karabağ’ın kuzeyi ise Sevan gölünden sahaya taşınan PKK’lı teröristlerin yerleştirildiği bölgeler olarak biliniyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki işgalini genişletmek için önceki gün saldırı başlatan Ermeni güçleri ve daha önceden Suriye’den getirilen PKK’lı teröristlere karşı da üstünlük sağladı.

Ermenistan’ın önceki gün başlattığı Karabağ bölgesindeki saldırıları ardından çatışmalar Fuzuli ve Cebrayil bölgeleri ile Karabağ’ın kuzey bölgelerinde yoğunlaştı. Azerbaycan ordusu, bu bölgelerde Ermeni ordusunun yanı sıra PKK’lı teröristlere karşı da mücadele veriyor. Fuzuli-Cebrayil bölgesi, İran üzerinden bölgeye sızdırılan, Karabağ kuzeyi ise Sevan gölünden bölgeye sızdırılan PKK’lı teröristlerin yerleştirildiği bölgeler olarak biliniyor. Saldırı öncesi Fransa’nın Suriye ve Irak kuzeyinde PKK içerisinden oluşturduğu Ermeni taburları, Irak ve İran üzerinden bölgeye taşınmıştı.

İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
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İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
Karabağ'daki çatışmalara dair, işgalci Ermenistan ordusuna ait tankların SİHA'lar tarafından vurulduğu anlar görüntülendi. Azerbaycan ordusunun SİHA'larla sahada üstünlük sağladığı gözlemlendi.


TAMAMI ERMENİSTAN’IN YANINDA

Halen Azerbaycan’a yönelik Ermeni saldırılarının arkasındaki güçler olarak; Rusya’nın silah ve mühimmat desteği, Birleşik Arap Emirlikleri’nin finansman desteği, Fransa’nın Asala ve PKK koordinasyonuyla bölgeye gönderilen Ermeni taburlarını oluşturması, Karabağ’a gönderilen PKK’lı teröristlerin, ABD, Fransa, Rusya’nın PKK ile yan yana bulunduğu Kamışlı bölgesinden gönderilmiş olmaları, Türkiye’nin terörle mücadelesi dolayısıyla Ağrı istikametini kullanamayan PKK’lı teröristlerin Karadağ’a taşınması için Irak ve İran’ın yol açması dikkat çekiyor.

Sonuçları ağır oldu: Kardeş Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini SİHA'larla vuruyor
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Sonuçları ağır oldu: Kardeş Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini SİHA'larla vuruyor

SADECE TÜRKİYE’YE GÜVENİYOR

Sahadaki Ermenistan’a destek olarak görülebilecek tüm bu gelişmeler ve ülkeler Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de ittifak oluşturan ülkelerden oluşuyor.

Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
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Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
Azerbaycan-Ermenistan temas hattında şiddetli çatışmalar devam ederken, Azerbaycan halkı Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere destek verdi.

Kısmi seferberlik ilan eden Azerbaycan, Türkiye dışındaki ülkelere hava sahasını kapattı. Azerbaycan’ın hava sahasını Rusya’ya kapatması, bu konuda Rusya’nın tutumuna güvensizliğini ortaya koydu.

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