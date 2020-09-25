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​Karabağ'a terör trafiği

Karabağ'a terör trafiği

Ermenistan ve PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşıdı. Irak ve Suriye’de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK’lı terörist işgal altındaki Karabağ’a nakledildi. PKK’lıların Ermeni milislere “sabotaj, baskın ve el yapımı patlayıcı” eğitimi vereceği ifade ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak ve Suriye’de sabotaj eğitimi alan PKK’lı teröristler, Azerbaycan’a karşı savaşmak için Karabağ’a nakledildi.
Irak ve Suriye’de sabotaj eğitimi alan PKK’lı teröristler, Azerbaycan’a karşı savaşmak için Karabağ’a nakledildi.

Geçtiğimiz ay Azerbaycan’ın stratejik öneme sahip bölgesi Tovuz’a saldıran Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ’da da rahat durmuyor. Bölgedeki demografiyi değiştirmek için Ermeni asıllı Lübnan vatandaşlarını Karabağ’a yerleştiren Erivan, son haftalarda bölgeye onlarca PKK’lı terörist sevketti. Azerbaycan basınında da geniş yer bulan iddialara göre, Suriye ve Irak’taki PKK’lı teröristlerle teması Ermenistan’ın Bağdat Büyükelçisi Hrachya Poladian kurdu. Yaptığı toplantılarla grupları ikna eden Poladian, Suriye ve Irak’tan gelecek teröristlerin Karabağ’a nakli için de Kuzey Irak’taki Talabani ailesinin kontrolündeki Kürdistan Yurtseverleri Birliği ile anlaştı.

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İRAN TARANSİT ÜLKE

Ağustos ayından itibaren teröristler birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Karabağ’a geçti. İddiaya göre terör kafilesinden biri Talabani kontrolündeki Süleymaniye’den İran’ın Sabis şehrine, oradan da Kirmanşah üzerinden Karabağ’a intikal etti. Irak’ın kuzeyindeki Kandil dağında toplanan bir grup terörist de İran’ın Urumiye kentindeki bir kampta birkaç gün kaldıktan sonra Ermenistan’a geçti. Bir süre Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı’nda bekletilen üçüncü terör kafilesinin de yine benzer bir rota ile Ermenistan’a ulaştığı ifade edildi.

Hrachya Poladian

MİLİS GÜCÜ EĞİTECEKLER

Ermenistan, Tovuz’da yaşanan gerilimin ardından ordunun yanısıra Azerbaycan’a karşı gönüllülerden oluşan bir milis gücü kurma kararı aldığını ilan etti. Ermenistan Savunma Bakanlığı ağır silahlarla donatılması öngörülen milis güçleri ile ilgili yasal zemin hazırlığının başladığını açıkladı. Irak ve Suriye’den Ermenistan ile işgal altındaki Karabağ’a sevkedilen teröristlerin, bu milis güçlerini eğiteceği belirtiliyor.

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Bölgeye gönderilen teröristlerin, milis unsurlarına ‘sabotaj’, ‘baskın’ ve ‘el yapımı patlayıcı’ eğitimi vereceği ifade ediliyor.

Fransızlar işin içinde

Aygün Attar

Türkiye Azerbaycan Dostluk ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Ermenistan ile PKK arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ifade etti. Fransa’nın da bu işbirliğinin tam merkezinde olduğunu ifade eden Attar, Fransa’da Ermeniler ve PKK’lılar için kurulan bir merkez olduğunu ve işbirliğinin buradan yürütüldüğünü aktardı.

Hikmet Elp

İstanbul Azerbaycan Kültür Evi Derneği Başkanı Hikmet Elp de PKK’nın Karabağ’da yerleşme çabası içinde olduğu ifade etti. Erivan’ın Karabağ’da demografiyi değiştirmek izin Lübnan’dan Ermenileri bu bölgeye taşıdığını vurgulayan Elp, “Ermenistan’ın kazancı PKK hem bölgede Azerbaycan’a karşı savaşacak, hem de Karabağ’daki milisleri eğitecek. Terör örgütü ise bölgeye kök salarak Türkiye’ye Ermenistan ve belki de Gürcistan üzerinden yeni bir cephe açacak” ifadelerini kullandı.

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