Esed destekçisi basketbolcuya soruşturma

Gelen tepkiler üzerine Suriye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Canbolat hakkında soruşturma başlatıldığını, El-Wahda takımındaki pozisyonunun ise dondurulduğunu duyurdu. Yeni Şafak’a konuşan Suriyeli gazeteci Amjad Alsari, “Esed yanlısı Türk vatandaşı Kemal Canbolat, yalnızca Suriyeli toplumu değil, aynı zamanda Türkiye’nin demokratik ve insani değerleri açısından da ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.