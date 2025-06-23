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Esed destekçisi basketbolcuya soruşturma

Esed destekçisi basketbolcuya soruşturma

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kemal Canbolat
Kemal Canbolat

Suriye'de devrik Esed rejiminin propagandasını yapan Türk vatandaşı Kemal Canbolat’ın Suriye’nin önemli basketbol kulüplerinden El-Wahda ile sözleşmesinin uzatılması büyük tepki çekti.

Gelen tepkiler üzerine Suriye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Canbolat hakkında soruşturma başlatıldığını, El-Wahda takımındaki pozisyonunun ise dondurulduğunu duyurdu. Yeni Şafak’a konuşan Suriyeli gazeteci Amjad Alsari, “Esed yanlısı Türk vatandaşı Kemal Canbolat, yalnızca Suriyeli toplumu değil, aynı zamanda Türkiye’nin demokratik ve insani değerleri açısından da ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.



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