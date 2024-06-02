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Dünya

Esed halkın malına el koyuyor

Suriye'de Esed rejimine bağlı istihbarat birimleri, hazırlayarak Maliye Bakanlığı'na sunduğu raporlarla, daha önce protestolara katılan ya da muhalif grupları destekleyen ve ülke dışına kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin menkul ve gayrimenkul mallarına el koymaya devam ediyor.

04:00 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 01:57 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bakanlık tarafından son yayınlanan ilanlara göre, aralarında tanınan muhalif liderlerin de olduğu yüzlerce Suriyeliye ait mallara istihbarat raporuna dayanarak el konulduğu görüldü. El konulan gayrimenkuller, Esed rejimini desteklemek için İran tarafından Suriye'ye gönderilen milis grupların konuşlandığı olduğu Şam Kırsalı'nda yoğunlaşıyor. Rejim, daha önce çıkardığı 10 sayılı kanunla yurtdışına kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin geride bıraktığı mallara el konulmasını yasallaştırmıştı. Suriye'de mart 2011 yılında başlayan halk ayaklanması sürecinde milyonlarca sivil, rejim güçleri tarafından ülke içi ve dışına tehcir edilmişti.



#Suriye
#Esed
#Ortadoğu
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