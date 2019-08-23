Dünya Esed, Han Şeyhunu ele geçirdi
ORTADOĞU

Esed, Han Şeyhun’u ele geçirdi

Astana anlaşması ve İdlib mutabakatını ihlal eden Esed rejimi, Rusya’nın desteğiyle Han Şeyhun ilçesini ele geçirdi. İlçeyi alma hamlesi, Nisan ayındaki yoğun hava bombardımanlarıyla başladı. Son 6-7 ay içerisinde 112 bin kişinin ilçeyi terk ettiği belirtiliyordu. 19 Ağustos’taki İHA görüntülerinde Han Şeyhun’un tümüyle boş olduğu görülüyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esed güçleri Han Şeyhun’a girdi
Esed güçleri Han Şeyhun’a girdi

Rusya’nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyen Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini hakimiyetine aldı. Nisan ayının sonunda yoğunlaşan saldırılar, son bir haftada ilçeyi ele geçirmeye yönelik operasyona çevrildi. Rus savaş uçaklarının havadan, özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin ise İran destekli yabancı terörist gruplar ile karadan desteklediği rejim güçleri, Hama kırsalından İdlib’in güneyine doğru ilerleyerek, Han Şeyhun’da hakimiyet sağladı. Beşşar Esed rejimi, yaklaşık 2,5 yıl önce kimyasal silah katliamıyla gündeme gelen Han Şeyhun kentini, şehirde hiç sivil kalmaması pahasına ele geçirmiş oldu.

RUSYA DESTEK VERDİ

  • Rejim güçleri, ilçeye batı yönünden girişte bulunan Fakir ve Nimr kontrol noktalarını ele geçirdikten sonra, önce gün öğle saatlerinde Hazzanat noktasını da almış ve ilçeyi her yönden çevrelemişti. Bu hamleyle ilçeyi kuzeydoğusundan da kuşatan rejim güçleri, ilçe merkezine girdi. Han Şeyhun’un yanı sıra, güneyindeki Morik ve Kefer Zita ilçeleri de rejimin muhasarasında kaldı. Rusya, Esed rejimi ve İran güçlerine, Han Şeyhun saldırıları sırasında yoğun hava desteği vermişti.

KİMYASAL SİLAH KATLİAMI

İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi, 2014’ten bu yana muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeydi. İlçe, 4 Nisan 2017’de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturdu. Bunun üzerine ABD, 7 Nisan’da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurarak rejime sınırlı tepki gösterdi. Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında Han Şeyhun’u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etti. Ancak tüm bunlar, Han Şeyhun’u Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaktan kurtaramadı.

112 BİN SİVİL GÖÇ ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017’de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğruladı. Uluslararası hukuk nezdinde savaş suçu işlediği ortaya koyulmuş olsa da katliamın sorumluları, Rusya’nın engellemesi üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanamadı. Halep-Şam otoyolu olarak bilinen M5 üzerinde yer almasıyla da rejim için stratejik öneme sahip ilçe, yoğun saldırıların aralıksız hedefi olmaya devam etti. İlçeyi sonunda hayalet kente dönüştüren saldırılar ise şubat ayında başladı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, 9 Şubat’tan bu yana ilçede yaşayan 112 bin sivilin tümünün göç ettiğini söyledi. Hallac, bunların 91 bininin yerli, 21 bininin ise Hama kırsalı, Humus ve Doğu Guta’daki saldırılardan kaçarak buraya sığınan sivillerden oluştuğunu belirtti.

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OKUL DA VURDU FIRIN DA

İlçede neredeyse hiç sivil kalmadığını vurgulayan Hallac, daha önce yaptığı açıklamada, şubat ayından bu yana Rus ve Esed rejiminin hava saldırılarında 8 okul, 3 sağlık tesisi, 1 elektrik santrali, 1 Sivil Savunma merkezi ve 3 fırının hedef alındığı bilgisini paylaşmıştı. Muhaliflere ait arşiv ofisi de şubat ayından itibaren hızla boşalan ilçede buna rağmen 125 sivilin saldırılarda yaşamını yitirdiğini bildirdi. 19 Ağustos’ta yayınladığı Han Şeyhun’un insansız hava aracıyla (İHA) kaydedilen görüntülerinde ilçenin tümüyle boş ve yıkılmış binalardan ibaret olduğu görülmüştü.

Gözlem noktamıza taciz atışı

  • Beşşar Esed rejimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 8 nolu gözlem noktasına taciz atışı yaptı. Rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş etti. Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı. Sirman bölgesindeki 8 nolu nokta, rejimin önceki gün kuşatmaya aldığı Han Şeyhun ilçesinin kuzeyinde bulunuyor.
  • 1 MİLYON SİVİL GÖÇ ETTİ
  • Rejim, Rusya'nın ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla son 10 gündür İdlib'in güneyinde ilerliyor. Söz konusu bölgeden 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana 1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti. Yerel kaynaklar, saldırıların Maaretinuman ve Serakib ilçelerine yayılması halinde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğini belirtiyor.
  • YAKININA BOMBA ATILDI
  • Öte yandan rejime bağlı uçaklar İdlib'in Tel Tukan bölgesi güneyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 8 numaralı Gözlem Noktası'nın 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurdu. Gözlem Noktası'nda ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinde bir hasar ve zaiyatın olmadığı öğrenildi.
  • TSK'DAN İDLİB TAKVİYESİ
  • TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla takviye yaptı. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında TSK'ye ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor.


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