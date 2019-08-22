Dünya Esed rejimi Han Şeyhunu ele geçirdi
ORTADOĞU

Esed rejimi Han Şeyhun’u ele geçirdi

Esed rejimi Han Şeyhun’u ele geçirdi

İdlib mutabakatını ihlal eden ve güney bölgeden ilerleyen Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrolü altına aldı. İlçeyi kuzeydoğusundan da kuşatan rejim güçleri, ilçe merkezine girdi. İran destekli yabancı terörist gruplar, Rus özel kuvvetleri ve paralı askerler rejim ordusuna destek sağlıyor. Esed, 2017'de Han Şeyhun'da kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmüştü. Katliamın ardından Han Şeyhun dünya gündemine oturmuştu. Türkiye, İran ve Rusya Astana toplantısında Han Şeyhun'u da kapsayan bölgeyi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi olarak tanımıştı. Ancak ilçe Esed ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Merkezi AA
Han Şeyhun.
Han Şeyhun.

Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyen Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini hakimiyetine aldı.

  • İran destekli yabancı terörist grupların ve Rus özel kuvvetleri ile paralı askerlerinin karadan desteğini alan rejim, ilçeye girmek için operasyon başlatmıştı.

Rejim güçleri, ilçeye batı yönünden girişte bulunan Fakir ve Nimr kontrol noktalarını ele geçirdikten sonra, dün öğle saatlerinde Hazzanat noktasını da almış ve ilçeyi her yönden çevrelemişti.

Bu hamleyle ilçeyi kuzeydoğusundan da kuşatan rejim güçleri, ilçe merkezine girdi.

Han Şeyhun'un yanı sıra, güneyindeki Morik ve Kefer Zita ilçeleri de rejimin muhasarasında kaldı.

Rusya, Esed rejimi ve İran güçlerine, Han Şeyhun saldırıları sırasında yoğun hava desteği vermişti.

İlçeden 112 bin kişi kaçmak zorunda kaldı

Şubat ayından bu yana ilçe nüfusu tümüyle göç etti. Halep-Şam otoyolu olarak bilinen M5 üzerinde yer almasıyla da rejim için stratejik öneme sahip ilçe, yoğun saldırıların aralıksız hedefi olmaya devam etti.

İlçeyi sonunda hayalet kente dönüştüren saldırılar ise şubat ayında başladı.

Muteber yerel kuruluşlardan Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Şubat'tan bu yana ilçede yaşayan 112 bin sivilin tümünün göç ettiğini söyledi.

Hallac, bunların 91 bininin yerli, 21 bininin ise Hama kırsalı, Humus ve Doğu Guta'daki saldırılardan kaçarak buraya sığınan sivillerden oluştuğunu belirtti.

  • İlçede neredeyse hiç sivil kalmadığını vurgulayan Hallac, şubat ayından bu yana Rus ve Esed rejiminin hava saldırılarında 8 okul, 3 sağlık tesisi, 1 elektrik santrali, 1 Sivil Savunma merkezi ve 3 fırının hedef alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Muhaliflere ait arşiv ofisi de şubat ayından itibaren hızla boşalan ilçede buna rağmen 125 sivilin saldırılarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AA için serbest habercilik yapan Enes Diyab da 21 Temmuz'da Han Şeyhun'daki Rus saldırısında hayatını kaybetmişti.

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Nisan ayının sonunda yoğunlaşan saldırılar, son bir haftada ilçeyi ele geçirmeye yönelik operasyona çevrildi.

Rus savaş uçaklarının havadan, özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin ise İran destekli yabancı terörist gruplar ile karadan desteklediği rejim güçleri, Hama kırsalından İdlib'in güneyine doğru ilerleyerek, Han Şeyhun'da hakimiyet sağladı.

Han Şeyhun'un insansız hava aracıyla (İHA) kaydedilen görüntülerinde ilçenin tümüyle boş ve yıkılmış binalardan ibaret olduğu görülmüştü.

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