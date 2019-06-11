Dünya Esed rejimi "kalesinde" protesto edildi
ORTADOĞU

Esed Lazkiye'de protesto edildi

Esed rejimi "kalesinde" protesto edildi

Esed rejimi, kalesi olarak bilinen Lazkiye ilinde 6 yıl sonra ilk defa protesto edildi. Grup, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) lehine sloganlar da attı.

Haber Merkezi AA
Lazkiye, halk ayaklanmasının ilk günlerinde protestolara sahne olmuş ancak ordu güç kullanarak gösterileri bastırmıştı.
Lazkiye, halk ayaklanmasının ilk günlerinde protestolara sahne olmuş ancak ordu güç kullanarak gösterileri bastırmıştı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, kalesi olarak bilinen Lazkiye ilinde 6 yıl sonra ilk defa protesto edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, önceki gece Suriye'nin batısında rejimin kalesi konumundaki Lazkiye il merkezinde toplanan bir grup sivil, elektriklerin kesik olmasından istifade ederek rejimi protesto etti.

Grup, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) lehine sloganlar da attı.

2013'ten beri ilk tepki

Rejim, Esed ailesinin memleketinde Nisan 2013'ten sonra ilk defa protesto edilmiş oldu.

Lazkiye, halk ayaklanmasının ilk günlerinde protestolara sahne olmuş ancak ordu güç kullanarak gösterileri bastırmıştı.

Protestonun, halk ayaklanmasının sembol isimlerinden eski milli futbolcu ve müzisyen Abdülbaset el Sarut'un cumartesi günü rejim güçleriyle çıkan çatışmalarda hayatını kaybetmesinden sonra düzenlenmesi dikkati çekti.

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