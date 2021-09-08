Esed rejimi katletmeye devam ediyor: ​Dera’da göç dayatması ​

Suriye’nin Dera kentinde sular durulmuyor. Günlerdir süren saldırıların ardından muhalifler, Dera el-Beled sakinlerini temsil eden Merkez Müzakere Komitesi, Ruslar ve rejime bağlı Güvenlik Komitesi arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. Yeni uzlaşmayı reddeden yüzlerce kişinin otobüslerle Dera’dan ayrılması istendi. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan aktivist ve Suriye Ulusal Konsey Üyesi Muhammed Kaddah, “ Tam dört gün önce Rusya ve rejim güçleri Dera halkı ile bombalama ve kuşatmayı sona erdirmek için bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre bir Rus heyetinin Dera merkezine girmesi, belirli bölgelerde rejim güçlerine ait dört askeri noktanın kurulması ve halktan 34 kişinin silahları teslim etmesi şart koşuldu” dedi. Şartlar yerine getirildikten sonra rejim güçlerinin anlaşmayı bozduğunu ifade eden Kaddah, “Rejim, Rusya ve Dera halkı bu anlaşmayı kabul etti. Fakat ardından imkansız olan yeni koşulları dayatarak eski anlaşmayı ihlal ettiler” ifadelerini kullandı.

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ZORLA ÇIKARTIYORLAR

Rejimin kenti ele geçirmek için harekete geçtiğini belirten Kaddah, “On askeri noktaya 100 asker bulundurmak demek toplamda bin askerin kentte bulunması anlamına geliyor. Dera’nın tamamen rejimin kontrolü altına girmesi kabul edilemez. Atalarımızdan miras kalan silahlarımızı da teslim etmemizi istiyorlar. Biz onları teslim etmek istemiyoruz” dedi. Yeni şartlar ile göçe zorlandıklarını belirten aktivist, ”Yeni uzlaşmayı reddeden binlerce kişiyi zorla çıkaracaklar. Ruslar, Suriyeli mültecilerin geri dönmesi için toplantılar yapıyor. Ancak yaşadığı kentten çıkmak istemeyen halkı zorla göç ettirmeye çalışıyorlar” diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi. Rejim güçlerinin sivilleri hedef aldığını belirten Kaddah, “Dera halkının katil rejim yönetimi altında yaşaması mümkün değil. Her fırsatta sivillerin yaşadığı bölgeleri bombalıyor. Rejimin yönetimine asla giremeyiz” dedi.

MÜLTECİ KAMPINI BOMBALADILAR

Rusya’ya ait savaş uçakları, İdlib’in kuzeyinde kadın ve çocukları hedef aldı. Mülteci kampının bombalandığı saldırıda, 1’i kadın 3’ü çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü’nden 11.44 ‘te havalanan Rusya’ya ait savaş uçağı, İdlib’in kuzeyindeki Meryem Kampı’na hava saldırısı düzenledi” ifadesini kullandı. Sivil Savunma ekipleri, yaralıların hastaneye sevk edildiğini duyurdu.