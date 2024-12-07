Esed’in son çırpınışı: Amerika’dan ‘İran karşılığında’ yardım istedi

Yabancı basın tarafından sürekli Şam'ı terk ettiği belirtilen ancak rejim yanlısı basının bu iddiaları reddettiği, ülkede bulunduğunu ileri sürdüğü

Yabancı basın tarafından sürekli Şam'ı terk ettiği belirtilen ancak rejim yanlısı basının bu iddiaları reddettiği, ülkede bulunduğunu ileri sürdüğü

Öte yandan Esed'in, muhaliflerin kazanması halinde Suriye'nin Hristiyan azınlığına yönelik varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü şeyi iletmek üzere Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşmek üzere kıdemli bir Hristiyan lideri gönderdiği de aktarıldı.