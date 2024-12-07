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Esed’in son çırpınışı: Amerika’dan ‘İran karşılığında’ yardım istedi

Esed’in son çırpınışı: Amerika’dan ‘İran karşılığında’ yardım istedi

Semih Bozkuş
22:597/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Muhalifler Şam'a girince Esed'in, görevi devralacak başkan Trump'ı düşünerek ABD'den yardım istediği öğrenildi.
Muhalifler Şam'a girince Esed'in, görevi devralacak başkan Trump'ı düşünerek ABD'den yardım istediği öğrenildi.

Suriye'de muhalifler başkent Şam'a girmeye başlamışken Beşşar Esed'in Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD'den yardım istediği öğrenildi. Rejim koltuğunu kaybedeceğini anlayan Esed'in, ABD'den olaylara müdahale etmesini istediği, bunun karşılığında ise Hizbullah dahil İran destekli bütün gruplarla görüşmeyi kesmeyi teklif ettiği bildirildi. Öte yandan Esed'in, muhaliflerin kazanması halinde Suriye'nin Hristiyan azınlığına yönelik varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü şeyi iletmek üzere Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşmek üzere kıdemli bir Hristiyan lideri gönderdiği de aktarıldı.

Halkına yıllardır acılar çektiren Beşşar Esed, koltuğu kaybedeceğini anlayınca ABD'den yardım dilendi.

Suriye'de muhalifler 27 Kasım'da başlattıkları
Özgürlük Şafağı Operasyonu
kapsamında başkent Şam'a sızmaya başladı.
Muhaliflerin kısa süredeki büyük başarısı karşısında rejim lideri
Esed
'i ise koltuk korkusu sardı.
Yabancı basın tarafından sürekli Şam'ı terk ettiği belirtilen ancak rejim yanlısı basının bu iddiaları reddettiği, ülkede bulunduğunu ileri sürdüğü
Esed
'in son kozunu oynayarak ABD'den yardım istediği öğrenildi.

ABD'den İran karşılığında yardım

Bloomberg'de yer alan habere göre Esed, Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD'den yardım istedi.

ABD'den olaylara müdahale etmesini isteyen Esed'in bunun karşılığında Hizbullah dahil İran destekli bütün silahlı gruplarla görüşmeyi kesmeyi teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Esed'in, muhaliflerin kazanması halinde Suriye'nin Hristiyan azınlığına yönelik varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü şeyi iletmek üzere Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşmek üzere kıdemli bir Hristiyan lideri gönderdiği de aktarıldı.

Esed'in son çırpınışları

Esed'in bundaki amacının ise Trump'ın müttefiki olan Orban'ın bu tehlikeyi göreve gelecek ABD başkanına iletmesi olduğu kaydedildi.

Yarım yüzyıldır halkına acı çektiren, kimyasal silahlarla saldırıp vahşice katleden Esed rejimi, son çırpınışlarını yıllardır karşı çıktığı ABD'ye el uzatarak gerçekleştirmek istiyor.



#Beşşar Esed
#Suriye
#ABD
#Yardım
#Özgürlük Şafağı Operasyonu

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