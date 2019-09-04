Ev basıp çocuk kaçırdılar

Türkiye ile güvenli bölge müzakerelerinin sürdüğü ağustos ayı içerisinde ABD destekli terör örgütü PKK, Suriye’de 229 sivili kaçırdı. Yeni Şafak’a bilgi veren Suriye İnsan Hakları Ağı, alıkonulanlar arasında bulunan 4’ü çocuk, 1’i kadın 9 kişinin ise işkence edilerek öldürüldüğünü bildirdi. Teröristlerin katlettiği kişilerin Haseke, Rakka, Münbiç ve Deyrizor’dan kaçırılanlar oldukları öğrenildi. İşgal bölgesinde PKK zulmünün olağanüstü biçimde arttığını kaydeden el-Bubenna aşireti üyesi PKK Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Kahtan Şarki, “Daha önceleri Türkiye’nin operasyon korkusu örgütü frenliyordu. Şimdi ABD’li yetkililerden aldıkları cesaretle siviller üzerinden terör estiriyorlar” dedi. Şarki, bölgedeki son duruma ilişkin Yeni Şafak’a şu bilgileri verdi:

SON DÖNEMDE ARTIŞ VAR

“İşgal koridorundaki 20’den fazla eğitim kampında ABD’li uzmanlar PKK’lılara eğitim vermeye devam ediyor. Silah, cephane sevkiyatına ek olarak ağustos ayı içerisinde binden fazla terörist eğitilerek örgüte katıldı. PKK iki gün önce 20 yaşındaki yeğenimi (Süleyman Nahsen Bennavi) örgüte götürmek için evine baskın yaptı. Münbiç’e bağlı Şiyab köyüne yapılan baskında PKK’ya katılmamakta direnen yeğenim öldürüldü. Bu ve benzeri vakalarda son dönem büyük artış var ve burada binlerce kişinin gözü sınırda, Türkiye’nin teröre müdahalesini bekliyor.”

ÇOK KAN DÖKÜLECEK

“Şayet PKK işgaline dönük herhangi bir müdahale olmazsa halk ayaklanır ve çok kan dökülür. Yeğenimin cenazesine binlerce insan katıldı. PKK’ya bölgeye yaklaşmaları halinde savaş açacağımızı söyledik. Tarlaları yakılan, evleri, çocukları ellerinden alınan insanlar daha ne kadar sabredebilir? Birçok kontrol noktasında Arap, Türkmen ve Kürt siviller araçlarından indirilerek orada bulunan terör elebaşısı Abdullah Öcalan posteri önünde diz çökmeye zorlanıyor. Kadınların elbiseleri arama kılıfıyla uluorta çıkarılıyor, namuslarıyla oynanıyor. Bölge halkı benzersiz bir işgal ve zulüm kıskacı altında.”

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HEPSİNİN KİMLİĞİ BELLİ

Suriye İnsan Hakları Sözcüsü Abdullah Bassem ise PKK işgalindeki bölgede teröristlerce alıkonulan şahısları isim isim tespit ettiklerini dile getirdi. Bassem, “Halep-Münbiç bölgesinde 96, Deyrizor’da 31, Rakka’da 47 ve Haseke’de 55 sivil geçtiğimiz ay kaçırıldı. Bunların ortak özelliği PKK ile işbirliğine yanaşmamaları. PKK, zorla silah altına almaya çalıştığı kişilere ulaşamaması durumunda o kişinin yakınlarını kadın-çocuk demeden alıkoyuyor. Ayrıca birçok gazeteci, doktor ve sivil toplum kuruluşu çalışanı da zorla alıkonulan ve akıbeti belirsiz kişiler arasında” diye konuştu.

ABD’den 700 terörist daha

ABD ve müttefiki YPG/PKK, Suriye’de son birkaç ayda en az 700 teröristi daha eğiterek terör örgütünün saflarına kattı. Daha önce Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad’da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındı. Haseke iline bağlı Şeddadi beldesi, Rakka il merkezinin kuzeyi ve Tabka’da ABD’li askeri danışmanların eğittiği yaklaşık 700 terörist, YPG/PKK saflarına katıldı. Amerikalı subaylar teröristleri iç güvenlik, el yapımı patlayıcı tespit ve imha, kontra-terör gibi konularda eğitime tâbî tutuyor. Büyük kısmı Arap kökenli bu kişilere ideolojik eğitimi ise PKK’lılar veriyor. 2015’ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek PKK’ya askeri destek veren ABD’nin Suriye’de halen 18 üs ve noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor. PKK, Suriye’nin üçte birinde işgalini sürdürüyor.