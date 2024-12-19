Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Facebook soykırımın yanında

Facebook soykırımın yanında

04:0019/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta'nın, İsrail'in Gazze'deki soykırımında, Filistin haber kaynaklarını ciddi şekilde sınırladığı ortaya çıktı. BBC’nin raporunda, 5,8 milyon takipçili Filistin TV'nin gönderilerine erişimin yüzde 60 düşmesi örnek olarak gösterildi.

Özellikle savaş zamanlarında sosyal medya, Gazze’nin içinden seslerin duyulabilmesi için önemli bir mecra haline geldi. Ancak BBC’nin 20 önde gelen Filistinli haber kaynağının Facebook etkileşimlerini incelediği raporda, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırılarından sonra etkileşimlerin yüzde 77 oranında düştüğü ortaya çıktı. Örneğin, 5,8 milyon takipçiye sahip Filistin TV, gönderilerinin erişim oranlarının yüzde 60 düştüğünü bildirdi. Kanalın gazetecilerinden Tarık Ziyad, "Paylaşımlarımız tamamen sınırlandı, içeriklerimiz insanlara ulaşmadı" dedi.


İSRAİL MEDYASINA ARTAN İLGİ

Araştırma, aynı dönemde İsrail’deki 20 haber kaynağının (Yediot Ahronot, İsrael Hayom gibi) Facebook etkileşimlerini de inceledi. Bu sayfalardaki etkileşim oranlarında yüzde 37’lik bir artış olduğu görüldü. Meta, bu durumun kasıtlı olmadığını ve "belirli sesleri bastırma" suçlamalarının "kesinlikle yanlış" olduğunu ifade etti. Şirket, savaşın başlangıcında “geçici ürün ve politika önlemleri” aldığını kabul etti ancak bu önlemlerin ifade özgürlüğü ile nefret içeriklerinin yayılmasını engellemek arasında bir denge kurmaya çalıştığını belirtti.


“GÖLGE YASAKLAMA” İDDİALARI

Filistinli gazeteciler, içeriklerinin Meta tarafından “gölge yasaklama” uygulamalarına maruz kaldığını iddia ediyor. Daha önce de Meta, Arapça diline hakim moderatörlerin yetersizliği nedeniyle yanlış değerlendirmeler yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Örneğin, “Elhamdülillah” gibi basit bir ifade, otomatik çeviride yanlışlıkla şiddet içerikli mesajlar olarak algılanabiliyordu.


#Filistin
#META
#Facebook
#sansür

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CİMER'e şikayet nasıl yapılır?