Facebook soykırımın yanında

Araştırma, aynı dönemde İsrail’deki 20 haber kaynağının (Yediot Ahronot, İsrael Hayom gibi) Facebook etkileşimlerini de inceledi. Bu sayfalardaki etkileşim oranlarında yüzde 37’lik bir artış olduğu görüldü. Meta, bu durumun kasıtlı olmadığını ve "belirli sesleri bastırma" suçlamalarının "kesinlikle yanlış" olduğunu ifade etti. Şirket, savaşın başlangıcında “geçici ürün ve politika önlemleri” aldığını kabul etti ancak bu önlemlerin ifade özgürlüğü ile nefret içeriklerinin yayılmasını engellemek arasında bir denge kurmaya çalıştığını belirtti.