Facebook soykırımın yanında

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta'nın, İsrail'in Gazze'deki soykırımında, Filistin haber kaynaklarını ciddi şekilde sınırladığı ortaya çıktı. BBC’nin raporunda, 5,8 milyon takipçili Filistin TV'nin gönderilerine erişimin yüzde 60 düşmesi örnek olarak gösterildi.
Özellikle savaş zamanlarında sosyal medya, Gazze’nin içinden seslerin duyulabilmesi için önemli bir mecra haline geldi. Ancak BBC’nin 20 önde gelen Filistinli haber kaynağının Facebook etkileşimlerini incelediği raporda, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırılarından sonra etkileşimlerin yüzde 77 oranında düştüğü ortaya çıktı. Örneğin, 5,8 milyon takipçiye sahip Filistin TV, gönderilerinin erişim oranlarının yüzde 60 düştüğünü bildirdi. Kanalın gazetecilerinden Tarık Ziyad, "Paylaşımlarımız tamamen sınırlandı, içeriklerimiz insanlara ulaşmadı" dedi.
İSRAİL MEDYASINA ARTAN İLGİ
Araştırma, aynı dönemde İsrail’deki 20 haber kaynağının (Yediot Ahronot, İsrael Hayom gibi) Facebook etkileşimlerini de inceledi. Bu sayfalardaki etkileşim oranlarında yüzde 37’lik bir artış olduğu görüldü. Meta, bu durumun kasıtlı olmadığını ve "belirli sesleri bastırma" suçlamalarının "kesinlikle yanlış" olduğunu ifade etti. Şirket, savaşın başlangıcında “geçici ürün ve politika önlemleri” aldığını kabul etti ancak bu önlemlerin ifade özgürlüğü ile nefret içeriklerinin yayılmasını engellemek arasında bir denge kurmaya çalıştığını belirtti.
“GÖLGE YASAKLAMA” İDDİALARI
Filistinli gazeteciler, içeriklerinin Meta tarafından “gölge yasaklama” uygulamalarına maruz kaldığını iddia ediyor. Daha önce de Meta, Arapça diline hakim moderatörlerin yetersizliği nedeniyle yanlış değerlendirmeler yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Örneğin, “Elhamdülillah” gibi basit bir ifade, otomatik çeviride yanlışlıkla şiddet içerikli mesajlar olarak algılanabiliyordu.