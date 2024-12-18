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Facebook'un Filistin sansürü açığa çıktı: 7 Ekim sonrası dikkat çeken düşüş

Facebook'un Filistin sansürü açığa çıktı: 7 Ekim sonrası dikkat çeken düşüş

13:3418/12/2024, الأربعاء
G: 18/12/2024, الأربعاء
AA
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Facebook, soykırıma etkileşimle destek oldu.
Facebook, soykırıma etkileşimle destek oldu.

Siyonist destekçisi Batılı medya kuruluşlarının, Gazze'deki katliam ve işgale yönelik ikiyüzlü tavrı sıklıkla gündeme geliyordu. Bu kez de ABD'li milyarder Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketinin, Filistinli haber ajanslarına yönelik sansür uyguladığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada, 7 Ekim 2023 sonrası Filistin merkezli medya kuruluşlarının Facebook hesaplarının etkileşiminde önemli ölçüde düşüş yaşandığı görüldü.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlangıcından bu yana, gazetecilerin sadece İsrail ordusu eşliğinde kontrollü çekim yapmasına izin verildi.

Gazze'den daha fazla haber almak isteyenler için ise bu boşluğu sosyal medya doldururdu.

Filistin merkezli faaliyet gösteren
Filistin TV
,
Wafa
haber ajansı ve
Filistinli Al Watan News
gibi haber kuruluşlarının Facebook sayfaları, pek çok kişi için hayati bir bilgi kaynağı olarak öne çıktı.
BBC, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından önceki ve sonraki bir yıl içinde Filistin merkezli önde gelen 20 haber kuruluşunun Facebook sayfalarındaki etkileşimini inceledi.

Neredeyse tamamen kısıtlanmış

Savaş döneminde kitlesel etkileşimin artması beklenirken, analizde,
Filistin merkezli medya kuruluşlarının Facebook hesaplarının etkileşiminde 7 Ekim 2023 sonrası
yüzde 77'lik düşüş
olduğu görüldü.
Facebook'ta 5,8 milyon takipçisi bulunan
Filistin TV
'de çalışan gazeteciler, paylaşımlarını gören kişi sayısında
yüzde 60'lık düşüş
olduğunu gösteren istatistikleri BBC ile paylaştı.
Filistin TV
'de çalışan gazeteci Tarık Ziyad, konuya dair "
Etkileşim tamamen kısıtlandı ve paylaşımlarımızın insanlara ulaşması durdu.
" dedi.

İsrailli kanallarda durum tam tersi

Etkileşim oranlarındaki düşüşün sebebini inceleyen BBC, İsrail merkezli haber kuruluşlarına baktığında ise tam tersi bir grafik tespit etti.

Yediot Ahronot, Israel Hayom
ve
Channel 13
gibi 20 İsrailli haber kuruluşunun Facebook sayfaları incelenirken bu sayfaların etkileşimlerinin ise yaklaşık
yüzde 37 arttığı
ortaya konuldu.
BBC ayrıca,
Sky News Arabia
ve
Al Jazeera
gibi önde gelen 30 Arapça haber kaynağının Facebook sayfalarında da aynı analizi gerçekleştirdi.
Buralarda ise etkileşimde
yaklaşık yüzde 100 gibi bir artış görüldü.

"Hata yaptığımızı kabul ediyoruz"

Facebook'un sahibi Meta, belirli sesleri kasıtlı olarak bastırdığı yönündeki imaların
"kesinlikle yanlış"
olduğunu belirtiyor.

Meta, Hamas'ın hem ABD hem de Meta'nın kendi politikaları kapsamında tehlikeli bir örgüt olarak tanımlandığı gerekçesiyle bu grubun "ifade özgürlüğü hakkını dengelemekte zorlandığını" açıkladı.

Konuya dair açıklama yapan Meta'nın bir sözcüsü ise
"
Hata yaptığımızı kabul ediyoruz, ancak belirli bir sesi kasıtlı olarak bastırdığımıza dair herhangi bir ima kesinlikle yanlıştır.
"
dedi.

"Filistinlilere karşı politikalar daha agresif hale getirildi"

Meta'nın eski ve mevcut beş çalışanı da şirket politikalarının Filistinli kullanıcılar üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirerek,
"Hamas saldırısından sonraki bir hafta içinde kod değiştirildi ve esasen sistem Filistinlilere karşı daha agresif hale getirildi."
ifadesini kullandı.

Şirket içi mesajlarda bir mühendisin "Filistinli kullanıcılara karşı yeni bir önyargı getirebileceğinden" hareketle söz konusu kod değişikliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiği de görüldü.





#Soykırım
#Filistin
#İsrail
#Facebook
#sosyal medya
#META

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