Facianın sorumlusu katliam destekçisi mi?

ABD'de en az 24 kişinin ölmesine, binlerce evin kül olmasına, on binlerce insanın tahliyesine ve milyarlarca dolar maddi kayba sebep olan yangınlara müdahalenin yetersiz kalmasının ardında İsrail destekçisi bir ailenin olduğu iddia edildi. Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardaki "su yetersizliği" tartışmalarının ardından, İsrail'e desteği nedeniyle tepki çeken Amerikalı Resnick ailesi, tarım için bölgedeki su kaynaklarının büyük bölümünü kullandıklarına ilişkin sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

Yüzde 57 hisseye sahipler

Stewart ve Lynda Resnick'e ait, tarım şirketleri arasında öne çıkan Wonderful Company, bölgedeki su kaynakları üzerinde önemli kontrol sahibi olarak biliniyor. Tarım sektöründe büyük yatırımlar yapan Resnick ailesi, şirketleri aracılığıyla Kaliforniya'daki suyun en büyük kullanıcılarından biri olarak dikkati çekiyor. Resnick ailesinin, eyaletteki yer altı su depolama alanı "Kern Water Bank"te yaklaşık yüzde 57 hisseye sahip olması suyun eşit dağılımı konusunda eleştiriliyor.

Rezerve el koydular

Ailenin, bu yer altı su depolarına sahip olabilmek için nüfuzunu kullanarak eyalet yasalarında çeşitli düzenlemeler yapılmasını sağladığı iddia ediliyor. Bu kapsamda, önceden eyalet yönetimine ait olan Kern Water Bank'in birkaç özel şirkete geçtiği ve bunların arasında Resnick ailesinin şirketinin de yer aldığı öne sürülüyor. Los Angeles'taki yangınlar sırasında suyun doğru yerlere yönlendirilmemesi ve su kaynaklarının sınırlı olması da bu aileye yönelik eleştirileri artırıyor.

İşgalciye büyük destek

Sosyal medya kullanıcıları, su yetersizliğinden Resnick ailesini sorumlu tutarak, "Zengin bir aile, Wonderful Company aracılığıyla tarım yapmak için tüm suyu stokluyor" şeklinde aileyi eleştirdi. Kullanıcılar, Los Angeles'taki itfaiyecilerin sokaklarda yer alan yangın musluklarından bir damla su dahi alamadığını işaret ederek, Resnick ailesini "tarım imparatorlukları için şehirlerin tamamından daha fazla su kullanmakla" suçladı. Resnick ailesinin, yıllardır çeşitli şekillerde İsrail'e maddi destek sağladığı biliniyor. Aile, vakıfları aracılığıyla, 2022'de İsrail'deki bir üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla 50 milyon dolarlık bir bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.

Zarar 250 milyar dolardan fazla

Yangında toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminler, 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar aralığına yükseltildi. Yangının ilk günlerinde 52 milyar dolarlık olası zarar tahmini paylaşan AccuWeather, yaptığı güncellemeyle toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahminini paylaştı.











