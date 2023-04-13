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Dünya

Fare istilasına uğrayan New York'a 'kemirgen azaltma müdürü' atandı

ABD'nin New York şehrine farelerle mücadeleden sorumlu yönetici görevlendirildi. Resmi unvanı "şehir genelinde kemirgen azaltma müdürü" olan Kathleen Corradi atamaya dair açıklamasında, "Beni daha çok, fareleri daha az göreceksiniz. Kasabada yeni bir şerif var" dedi.

09:34 . 13/04/2023 Perşembe
Reuters
New York Belediye Başkanı Adams, fareleri "1 numaralı düşman" olarak tanımlıyor.

New York Belediye Başkanı Adams, fareleri "1 numaralı düşman" olarak tanımlıyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, eğitim departmanı çalışanı Kathleen Corradi'nin New York'ta sayıları artan farelerle mücadele için görevlendirildiğini açıkladı.

Resmi unvanı
"şehir genelinde kemirgen azaltma müdürü"
olan Corradi ise atamaya dair açıklamasında,
"Beni daha çok, fareleri daha az göreceksiniz. Kasabada yeni bir şerif var"
ifadelerini kullandı.
Kathleen Corradi
  • Eldeki verilere göre New York'ta fare görülme oranları son yıllarda artış gösterdi. Şehirdeki fare popülasyonu bilinmese de, 2014 yılında yapılan bir araştırma, sayıyı 2 milyon olarak bildirmişti.

New York Belediye Başkanı Adams, fareleri "1 numaralı düşman" olarak tanımlıyor.




#New York
#ABD
#fare
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