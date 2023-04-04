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Hayat

New York Times artık mavi tiksiz

Twitter sahibi Elon Musk, daha önce ödemelerini yapmayan bütün hesaplardan mavi tik’in kaldırılacağını açıklamış, New York Times ise Twitter’a herhangi bir ödeme yapmayacağını duyurmuştu.

04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
New York Times artık mavi tik'siz.

New York Times artık mavi tik'siz.

Twitter, platformun paralı üyelik için verdiği tarihin dolmasının ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın mavi tikini kaldırdı. Platformun sahibi Elon Musk, daha önce cumartesiye kadar ödemelerini yapmayan bütün hesaplardan mavi tik’in kaldırılacağını açıklamış, New York Times ise perşembe günü Twitter’a herhangi bir ödeme yapmayacağını duyurmuştu. Gazete, Twitter ve Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla ile ilgili haberleri nedeniyle bir süredir ABD’li iş adamının hedefinde bulunuyordu.



#New York Times
#Twitter
#Elon Musk
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