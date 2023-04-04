New York Times artık mavi tiksiz

Twitter, platformun paralı üyelik için verdiği tarihin dolmasının ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın mavi tikini kaldırdı. Platformun sahibi Elon Musk, daha önce cumartesiye kadar ödemelerini yapmayan bütün hesaplardan mavi tik’in kaldırılacağını açıklamış, New York Times ise perşembe günü Twitter’a herhangi bir ödeme yapmayacağını duyurmuştu. Gazete, Twitter ve Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla ile ilgili haberleri nedeniyle bir süredir ABD’li iş adamının hedefinde bulunuyordu.