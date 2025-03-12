Faşist karara intifadayla tepki: Mahmud'a özgürlük

İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma karşı ayaklanan Columbia Üniversitesi öğrencilerinin lideri Mahmud Halil, Yeşil Kartı ve öğrenci vizesi olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alınmış ve sınır dışı edileceği açıklanmıştı. Soykırıma destek veren Washington yönetiminin aldığı skandal karar, binlerce öğrenci tarafından protesto edildi. ICE yetkililerinin, Halil’in öğrenci vizesinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiğini ve bu kararın ardından yeşil kartının da geçersiz hale getirildiğini duyurması, üniversite öğrencileri ve aktivistler arasında büyük bir tepkiye neden oldu. Sosyal medya üzerinden hızla yayılan çağrılar sonucunda, binlerce protestocu New York’un Manhattan bölgesinde bulunan Federal Plaza önünde bir araya gelerek geniş çaplı bir gösteri düzenledi.

FİLİSTİN'E DESTEK SLOGANLARI

Gösteriye, Columbia Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra New York Üniversitesi (NYU), City University of New York (CUNY) ve diğer birçok akademik kurumdan öğrenci ve akademisyenler katıldı. Protestocular, sık sık "Özgür Gazze", "Özgür Mahmud" ve "Üniversiteler Özgür Kalmalı" sloganları atarak, ABD hükümetinin öğrencilere yönelik baskıcı tutumunu eleştirdi. Protestocular, Halil’in serbest bırakılmasını talep ederken, aynı zamanda Trump yönetiminin protestocuları sınır dışı etme ve üniversitelerin bütçelerini kesme yönündeki yeni politikalarına karşı çıktı. Eyleme katılan birçok kişi, bu uygulamaların akademik özgürlük, ifade hakkı ve göçmen haklarını ihlal ettiğini savundu.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Columbia Üniversitesi’nden bir öğrenci lider, yaptığı açıklamada, "Mahmud yalnız değildir. Üniversitelerimizdeki her öğrencinin sesi duyulmalıdır. ICE’nin ve hükümetin, eğitim kurumlarımız üzerindeki baskısına karşı duracağız" dedi. Gösterinin başlamasıyla birlikte, New York Polis Departmanı (NYPD) ve Federal Güvenlik Güçleri bölgeyi sıkı güvenlik önlemleri altına aldı. Göstericiler, yürüyüşe geçmelerinin ardından, yaşanan bir arbede sırasında bir kişi gözaltına alındı. Olay sırasında protestocular, "Mahmud’u serbest bırakın" sloganları atarak tepkilerini gösterdi. Protesto, Trump yönetiminin yeni göç politikaları ve akademik özgürlüğe yönelik kısıtlamalarına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Özellikle, ICE’nin üniversitelere yönelik artan müdahaleleri ve göçmen öğrencilere yönelik sert politikalar, eğitim camiasında endişe oluşturuyor.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ

Protestocular, ICE’nin Halil’i derhal serbest bırakmasını ve üniversitelere yönelik baskıların sona ermesini talep etti. Ayrıca, ABD yönetimine yönelik baskıyı artırmak amacıyla daha büyük gösteriler düzenleyeceklerini duyurdular. Öğrenci grupları ve insan hakları aktivistleri, önümüzdeki günlerde Washington DC’de bir ulusal protesto düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Eyleme katılan bir aktivist, "Bu sadece Mahmud’un meselesi değil. Bu, herkesin özgürlüğü için bir mücadeledir" dedi.

BEYAZ SARAY’DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" tehdidinde bulundu. Beyaz Saray ise konuya ilişkin alaycı bir paylaşımda bulundu. Gözaltına alınan öğrencinin fotoğrafının üstüne, “Şalom (İbranice hoşça kal) Mahmud” yazılan gönderiyle birlikte, Trump’ın, “Bu terör destekçilerini bulacağız, yakalayıp ülkemizden sınır dışı edeceğiz, bir daha geri dönemeyecekler” sözleri paylaşıldı.







