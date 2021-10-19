Dünya FBIdan Putinin dostuna operasyon
AMERİKA

FBI'dan Putin'in dostuna operasyon

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e oldukça yakın olan Rus oligark ve iş adamı Oleg Deripaska'nın Washington DC'deki evine baskın yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
FBIdan Putinin dostuna operasyon
Vladimir Putin ve Oleg Deripaska

Adının açıklanmasını istemeyen bir FBI sözcüsü, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, FBI'ın Deripeska'nın evinde bir "emniyet eyleminde" bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu eylemin New York'taki bir soruşturma ile ilgili olduğunu aktaran yetkili, bu konuda daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.

2018'DE YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

Öte yandan Washington DC'nin Kalorama Mahallesi'ndeki evin önüne FBI'ın "Suç mahali, girmeyiniz" yazılı bir tabela asması da dikkatlerden kaçmadı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Deripaska, Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında 2018'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Putin'den Babalar Günü kararı: Ekimin 3’üncü pazar günü kutlanacak
DÜNYA
Putin'den Babalar Günü kararı: Ekimin 3’üncü pazar günü kutlanacak

Putin: Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatı artıyor
EKONOMİ
Putin: Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatı artıyor

Almanya şimdiye kadarki en pahalı kışı yaşayacak: Putin bizi dondurur mu?
DÜNYA
Almanya şimdiye kadarki en pahalı kışı yaşayacak: Putin bizi dondurur mu?
Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.