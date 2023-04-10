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Dünya

FBI'dan Ruslara istihbarat paylaşımı daveti

ABD'nin Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan FBI (Federal Soruşturma Bürosu), sosyal medyada paylaştığı içeriklerle Rusları istihbarat paylaşımına davet etti.

09:39 . 10/04/2023 Pazartesi
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FBI, Ruslara sosyal medyadan istihbarat paylaşımı daveti yaptı.

FBI, Ruslara sosyal medyadan istihbarat paylaşımı daveti yaptı.

Fox News'in haberinde
, FBI'ın, Ukrayna'da "sonu gelmeyen" savaş sürerken Rusya'ya dair istihbarat çalışmalarını hızlandırmak için sosyal medyaya yöneldiği vurgulandı.

Buna göre, Facebook ve Twitter'da yayımlanan bir videoda, Washington'dan ve Rusya Büyükelçiliği'nden görüntüler yer aldı. Kişilere, ABD'ye istihbarat sağlamaları halinde "geleceklerini değiştirme" fırsatı sunuldu.


FBI'ın karşı istihbarat biriminden Alan Kohler'in, "FBI sana değer veriyor. FBI sana yardım edebilir ama ilk adımı atma gücü sadece sende." ifadeleri de videoda yer aldı.


Eski CIA Moskova istasyonu şefi Dan Hoffman, söz konusu sosyal medya mesajının "net" ve "akıllıca" olduğunu ve bunun "FBI ve ülkenin Rus saldırganlığına karşı galip gelmesine yardımcı olabileceğini" söyledi.

#ABD
#Rusya
#FBI
32 dakika önce
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