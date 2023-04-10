FBI'dan Ruslara istihbarat paylaşımı daveti

Fox News'in haberinde , FBI'ın, Ukrayna'da "sonu gelmeyen" savaş sürerken Rusya'ya dair istihbarat çalışmalarını hızlandırmak için sosyal medyaya yöneldiği vurgulandı.





Buna göre, Facebook ve Twitter'da yayımlanan bir videoda, Washington'dan ve Rusya Büyükelçiliği'nden görüntüler yer aldı. Kişilere, ABD'ye istihbarat sağlamaları halinde "geleceklerini değiştirme" fırsatı sunuldu.





FBI'ın karşı istihbarat biriminden Alan Kohler'in, "FBI sana değer veriyor. FBI sana yardım edebilir ama ilk adımı atma gücü sadece sende." ifadeleri de videoda yer aldı.



