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Dünya FETÖ elebaşından yeni sinsi plan
AMERİKA

FETÖ elebaşından yeni sinsi plan

Kamu kurumları, STK’lar ve siyasi partilere sızmak için yeni hamle başlatan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, şimdi de örgütüne sinsice gizlenmeye yönelmeleri ve susmaları talimatı verdi.

Haber Merkezi Diğer
FETÖ elebaşından yeni sinsi plan
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, "örgüt içi yolsuzluk ve kişisel servet edinme" kavgası devam ederken, elebaşı Fetullah Gülen, örgüt üyelerine yeniden yapılanma için sinsi mesajlar göndermeye devam ediyor.

Siyasi partilere sızma

Kamu kurumları, STK’lar ve siyasi partilere sızmak için yeni hamle başlatan FETÖ’nün elebaşı Gülen, “Hapse girmeyi göze alın, deşifre olduysanız pişmanmış gibi davranın” mesajıyla farklı renklere bürünme ve kritik noktalara sızma talimatı vermişti.

Bir video kaydında da terörist Gülen, “İktidar’a sahip olmamız şarttır. Yapılan makul teklifler karşısında temerrüde girmeyiz” sözleriyle ‘tekliflere açığız’ mesajı vermişti.

Örgüte 'susun' talimatı

Son olarak örgütüne “susma” çağrısı yapan FETÖ elebaşı Gülen, “Geçmişin konuşulmaması, geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için tedbir alınması ve stratejiler oluşturulması” talimatı verdi.

FETÖ'den siyasi partilere sızın talimatı
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FETÖ'den siyasi partilere sızın talimatı

FETÖ elebaşı Gülen'den sinsi mesaj: İktidara sahip olmamız şart tekliflere açığız
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