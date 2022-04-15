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Dünya Filistin Devlet Başkanlığı Aksaya düzenlenen baskın Filistin halkına savaş ilan etmekle eş değer
ORTADOĞU

Filistin Devlet Başkanlığı: Aksa'ya düzenlenen baskın Filistin halkına savaş ilan etmekle eş değer

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "Filistin halkına karşı savaş ilan etmekle aynı anlama geldiğini" söyledi. Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, işlerin kontrolden çıkmaması için Mescid-i Aksa'ya yönelik bu "barbar İsrail saldırısını" durdurmak amacıyla tüm uluslararası tarafların derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Filistin Devlet Başkanlığı: Aksaya düzenlenen baskın Filistin halkına savaş ilan etmekle eş değer
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne

Filistin halkının İsrail işgal güçlerinin ve yerleşimcilerin Aksa'yı yalnızlaştırmasına izin vermeyeceğini ve ne pahasına olursa olsun onu savunacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, şu ifadeleri kullandı:

"Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve işgal güçlerinin Kıble Mescidi'ne girmesi, tehlikeli bir gelişme ve kutsallara saygısızlıktır. Bu, Filistin halkına savaş ilan etmekle eş değerdir."

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti. Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti. İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

İşgalci güçler Kudüs'te bir kadını darp etti
OYNAT 00:20
İşgalci güçler Kudüs'te bir kadını darp etti
İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da yürüyen bir kadının dizine jopla vurarak yere düşürdü.

Kadın iki arkadaşının yardımıyla ayağa kalktı.

Mescid-i Akasa'da baskın sonrası Cuma temizliği
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Cuma sabahı İşgalci İsrail Polislerinin yaptığı baskıda taş, cam kırıkları ve gaz fişekleriyle doldu.
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Baskının tekrar yaşanmaması için nöbet tutan Filistinliler, Mescid-i Aksa'yı Cuma namazına hazırlıyor.
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Binlerce kişinin akın ettiği Mescid-i Aksa'da kalabalık bir Cuma namazı kılınması bekleniyor.
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Mescid-i Akasa'da baskın sonrası Cuma temizliği
Cuma günü sabah namazı sonrası işgalci İsrail polislerinin Mesci-i Aksa'ya yaptığı baskından kalan cam kırıkları ve gaz fişekleri Aksa'yı kullanılmaz hale getirmişti. Cuma namazı öncesi Kudüslü Müslümanlar temizlik yaparak Aksa'yı binlerce Müslümanın katılacağı cuma namazına hazırlıyor.

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