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Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail cezaevi hastanesinde tıbbi ihmal işkence ve kötü muamele var

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Remle cezaevi hastanesinde Filistinlilerin tıbbi ihmal, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi. Açıklamada, "(Filistinliler) Tıbbi suça, işkenceye ve istismara maruz kalıyorlar. Allah'tan rahmet beklemekten başka çareleri yok. Ya kaderlerinin bir tecellisi olarak hayatta kalacaklar ya da (İsrail) işgalin mağdurları ve suçları listesine dahil olacaklar." ifadelerine yer verildi.

08:22 - 5/05/2024 Sunday
AA
İsrail cezaevi hastanesinde tıbbi ihmal işkence ve kötü muamele var
İsrail cezaevi hastanesinde tıbbi ihmal işkence ve kötü muamele var

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in güneyindeki Remle cezaevine bağlı hastanede Filistinlilere yönelik işlenen suçlara ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, "(Filistinliler) Tıbbi suça, işkenceye ve istismara maruz kalıyorlar. Allah'tan rahmet beklemekten başka çareleri yok. Ya kaderlerinin bir tecellisi olarak hayatta kalacaklar ya da (İsrail) işgalin mağdurları ve suçları listesine dahil olacaklar." ifadelerine yer verildi.


Hastalanan Filistinlilerin tutulduğu hastane şartlarının sağlıksız olduğu belirtilen açıklamada, hayatlarının tehdit altında olduğu ifade edildi.


Cezaevi yönetiminin Filistinlilere yönelik "sağlık tedavisini durdurma kararı" verdiği kaydedilen açıklamada, Remle cezaevine bağlı hastaneye "Gazze Şeridi'nde vurulan ve işkence gören Filistinlilerin getirildiği" bilgisi yer aldı.


İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze'de esir alınan Filistinlilerin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce de Gazze'deki saldırıları takiben İsrail hapishanelerinde artan katı uygulamaların sürmesi durumunda sağlık koşullarının daha da kötüleşeceği ve sağlıklı kişilerin bile hasta olabileceği uyarısında bulunmuştu.



#Filistin
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#Filistin Esirler Cemiyeti
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