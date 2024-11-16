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Filistin polisine Türkiye’de eğitim

Filistin polisine Türkiye’de eğitim

Uğur Duyan
04:0016/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, işgalci ve soykırımcı İsrail'in Filistin'e yönelik yürüttüğü etnik temizliğe karşı tavır koymak için yeni bir adım daha attı. Filistin ile 2022'de Ramallah'ta imzalanan kolluk eğitim anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak, yürürlüğe girdi. Anlaşma ile İsrail'in hava saldırısı altındaki Gazze Şeridi dahil Filistin Yönetimi'ndeki bölgelerde hizmet veren kolluk kuvvetlerinin Türkiye’de eğitilmesinin önü açılacak. Türkiye ile Filistin arasındaki kolluk eğitimi alanındaki iş birliğini güçlendirecek anlaşma; personel değişimi, deneyim paylaşımı ve eğitim konularını kapsayacak. Türkiye Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde bulunan ilgili enstitülerde ve akademilerde Filistin kolluk güçlerine tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilecek. Öte yandan 1998'den bu yana 1000'in üzerinde Filistinli polise Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından eğitim kursu verildi.



#Filistin
#polis
#Türkiye

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