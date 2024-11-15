Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi anlaşması: Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan “Kolluk eğitimi mutabakat zabtı” anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan anlaşma ile 24 Mayıs 2022 tarihinde Ramallah'ta imzalanan ve 7509 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi.
Anlaşma ile taraflar arasında, kolluk eğitimi alanında işbirliğini güçlendirmek hedefleniyor.
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